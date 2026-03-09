9 Mart 2026
AZ

Rəşad Sadıqov: “Bir xal da yaxşı nəticədir”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
9 Mart 2026 21:13
43
Rəşad Sadıqov: “Bir xal da yaxşı nəticədir”

“Oyun bizim üçün çox yaxşı başladı, erkən qol vurduq. Birinci hissədə qol epizodlarımız var idi. Bunlardan istifadə edə bilmədik”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda doğma meydanda “Kəpəz”lə 2:2 hesablı heç-heçədən sonra deyib.

“Rəqib isə standart vəziyyətdən fərqləndi. İkinci hissəyə fəal başladıq. Yenə standart vəziyyətdən qol buraxdıq. Bundan sonra çoxsaylı hücumlar etdik. Oyuna nəzarət edən tərəf biz idik. Rəqib hesabda öndə olduğu üçün daha çox müdafiəyə diqqət yetirirdi. Son dəqiqələrdə künc zərbəsindən qol vurub 1 xal qazandıq. Mövsüm ərzində belə oyunlar olur. Hər iki qol standart vəziyyətdən oldu. Matçdan öncə bu haqda danışmışdıq. Son vaxtlar çempionatımızda belə qollar çox olur. Bu qədər çətinliyə baxmayaraq 1 xal da yaxşı nəticədir”, - Sadıqov deyib.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Turan Tovuz” matçında hesab açılıb - CANLI
21:46
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Turan Tovuz” matçında hesab açılıb - CANLI

Oyun “Palms Sport Arena”da keçirilir
Azər Bağırov: “Mənə elə gəlir ki, biz iki xal itirdik”
21:28
Azərbaycan çempionatı

Azər Bağırov: “Mənə elə gəlir ki, biz iki xal itirdik”

“Kəpəz” Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Zirə” ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib
Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”
16:52
Futbol

Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”

“Neftçi” - “Turan Tovuz” oyunu saat 20:30-da start götürəcək
“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır
15:00
Futbol

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır

Matç saat 20:30-da başlayacaq
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”
13:28
Futbol

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu: “Hesab bizim üçün sürpriz oldu”

Coşqun Diniyev hakim qərarlarını haqlı sayır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb