Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”a qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində keçiriləcək ikinci oyunda “Neftçi” “Turan Tovuz”la qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun “Palms Sport Arena”da keçiriləcək.
Matç saat 20:30-da başlayacaq. “Neftçi” 31 xalla turnir cədvəlində yeddinci, “Turan Tovuz” isə 41 xalla üçüncü pillədədir.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 23-cü tur
9 mart (bazar ertəsi)
20:30. “Neftçi” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rəvan Həmzəzadə
VAR: Elçin Məsiyev
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
“Palms Sports Arena”.