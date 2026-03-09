9 Mart 2026
AZ

Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 16:52
93
Hüseyn Məhəmmədov: “Hər iki komanda mənim üçün doğmadır”

“Hər iki komanda mənim üçün doğmadır. Futbolda ilk addımlarımı “Turan”da atmışam. Bu komanda mənim üçün məktəbdir”.

Bu sözləri veteran qapıçı Hüseyn Məhəmmədov deyib.

O, Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda bu gün baş tutacaq oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Turan Tovuz” karyeramın başlandığı yerdir. Amma hər iki klub mənim üçün doğmadır. “Neftçi” ilə əldə etdiyim qələbələr yaddan çıxmaz. Ömrümün sonunadək unutmayacağım qalibiyyətlər var. Hər iki kollektivdə çempionluq yaşamışam. Hər ikisini doğma bilirəm. Bu səbəbdən oyun haqqında proqnoz vermək mənə çətindir. Hər iki komanda avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Çox maraqlı matç olacaq Şanslar bərabərdir. “Neftçi” çempionata istənilən səviyyədə yaxşı start verə bilmədi, xallar itirdi. Buna baxmayaraq toparlanıblar, avrokuboklara düşmək istəyirlər”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, bu gün baş tutacaq “Neftçi” - “Turan Tovuz” oyunu saat 20:30-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
17:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Matç saat 18:30-da başlayacaq
“Kruzeyro” - “Atletiko Mineyro” oyununda 23 qırmızı vərəqə: Halk azarkeşlərdən üzr istədi - YENİLƏNİB + VİDEO
15:13
Futbol

“Kruzeyro” - “Atletiko Mineyro” oyununda 23 qırmızı vərəqə: Halk azarkeşlərdən üzr istədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kruzeyro” - “Atletiko Mineyro” finalı böyük qalmaqalla bitib

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır
15:00
Futbol

“Neftçi” “Turan Tovuz”la oyuna ciddi itki ilə çıxır

Matç saat 20:30-da başlayacaq
Adil Şükürov “Cəbrayıl” üzərində darmadağından nə danışdı?
14:29
Azərbaycan futbolu

Adil Şükürov “Cəbrayıl” üzərində darmadağından nə danışdı?

48 yaşlı mütəxəssis görüşü belə şərh edib
Məşhur türkiyəli futbol məşqçisi qəfil vəfat edib
14:15
Futbol

Məşhur türkiyəli futbol məşqçisi qəfil vəfat edib

55 yaşlı mütəxəssis İstanbul Hava Limanında ürək çatışmazlığından ölüb
Laporta Xavinin tənqidlərinə cavab verdi
13:58
Futbol

Laporta Xavinin tənqidlərinə cavab verdi

“Barselona”nın prezidentliyinə namizəd bildirib ki, eyni futbolçularla Flik qalib gəlir”

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb