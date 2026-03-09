Braziliya derbisində qalmaqal: Halk rəqibini yumruqladı - VİDEO

Futbol üzrə Braziliyada çempionatında keçirilən “Kruzeyro” – “Atletiko Mineyro” derbisi meydandakı gərginliklə diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma zamanı hər iki komandanın futbolçuları arasında ciddi mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı “Atletiko Mineyro”nun ulduz futbolçusu Halk rəqib komandanın oyunçusu Romeronun başına yumruq zərbəsi endirib. Bu hadisə meydanda gərginliyin daha da artmasına səbəb olub.
Futbolçular arasında qısa müddətli kütləvi qarşıdurma yaşanıb. Komanda yoldaşları və matçın rəsmi şəxsləri müdaxilə edərək tərəfləri sakitləşdirməyə çalışıblar.