9 Mart 2026
AZ

İraq millisi DÇ-2026 pley-off oyununun təxirə salınmasını istəyir

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 11:43
105
İraq millisinin baş məşqçisi Qrem Arnold DÇ-2026-nın pley-off matçının təxirə salınmasına çağırış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, bunu qonşu İranda baş verən hərbi gərginlik səbəbindən yaranan nəqliyyat və uçuş problemləri ilə əlaqələndirib.

Martın 31-də İraq millisi Meksikanın Monterrey şəhərində Boliviya – Surinam cütünün qalibi ilə dünya çempionatına vəsiqə uğrunda qarşılaşmalıdır. Lakin fevralın 28-də ABŞ və İsrailin İrana hava zərbələri endirməsindən sonra regionda vəziyyət gərginləşib və İraqın hava məkanı bağlanıb.

Arnold bildirib ki, komandanın son 40 ildə ölkə üçün ən vacib oyunlardan birinə ən güclü heyətlə hazırlaşması üçün matçın təxirə salınması daha doğru olardı. O, həmçinin təklif edib ki, əvvəlcə Boliviya ilə Surinam qarşılaşsın, İraq isə qaliblə dünya çempionatından bir həftə əvvəl ABŞ-da üz-üzə gəlsin.

İdman.Biz
