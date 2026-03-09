9 Mart 2026
AZ

Musa Qurbanlı: “Ümumi çıxışım məni tam qane etmir” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 11:28
114
Musa Qurbanlı: “Ümumi çıxışım məni tam qane etmir” - VİDEO

“Ümumi çıxışım hələ ki, məni tam qane etmir. Üzərimdə işləməli çox məqam var. Amma nə qədər çox oynasam və komandaya fayda versəm, bu, məni bir o qədər sevindirər. Öz işimi görməyə, üzərimdə işləməyə və komandaya daha çox fayda verməyə çalışıram. Xarici klublara gedişimlə bağlı hələ ki, heç bir danışıq və ya konkret fikir olmayıb. Gələcəkdə nə olacağını zaman göstərəcək”.

Bunu “Qarabağ”ın futbolçusu Musa Qurbanlı deyib.

Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Araz-Naxçıvan”ı 6:0 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşdə qol müəllifi olan 24 yaşlı hücumçu fikirlərini belə şərh edib.

“Maraqlı və bolqollu qarşılaşma oldu. Belə oyunlara ehtiyacımız var idi ki, bir-birimizi daha yaxşı hiss edək. Əsas olan qələbə idi”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında bildirib.

O, qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb: “Əlbəttə ki, məqsədim “Qarabağ”ın əsas heyət üzvlərindən biri olmaqdır. Hər bir futbolçunun məqsədi ilk “11-lik”də meydana çıxmaqdır. Mənim də futbolçu kimi məqsəd və prinsiplərim budur ki, yaxşı formaya düşüm, komandaya daha çox fayda verim və əsas oyunçulardan biri olum. Düşünürəm ki, daha çox əziyyət çəksəm və məqsədimə doğru çalışaraq irəliləsəm, Allah da mənə köməkedəcək”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO
12:58
Futbol

Anar Mədətov: “Mahir Emreli məni ata kimi rədd etməyib” - VİDEO

O bildirib ki, soyadını dəyişməsi onun öz seçimidir
Braziliya derbisində qalmaqal: Halk rəqibini yumruqladı - VİDEO
12:30
Futbol

Braziliya derbisində qalmaqal: Halk rəqibini yumruqladı - VİDEO

“Kruzeyro” - “Atletiko Mineyro” oyununda meydanda dava düşüb

Vadim Abdullayev: “Vəziyyət həqiqətən ağırdır”
12:13
Futbol

Vadim Abdullayev: “Vəziyyət həqiqətən ağırdır”

“Karvan-Yevlax” “Sumqayıt” matçı 1:1 hesabı ilə başa çatıb
Leandro Andrade: “İmkan verməməliyik ki, “Sabah” xal fərqini artırsın” - MÜSAHİBƏ
11:58
Futbol

Leandro Andrade: “İmkan verməməliyik ki, “Sabah” xal fərqini artırsın” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, “Sabah” güclü komandadır
İraq millisi DÇ-2026 pley-off oyununun təxirə salınmasını istəyir
11:43
Futbol

İraq millisi DÇ-2026 pley-off oyununun təxirə salınmasını istəyir

Baş məşqçi Qrem Arnold bunu regiondakı hərbi gərginlik və uçuş problemləri ilə izah edib
Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü
11:13
Futbol

Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü

Almaniya II Bundesliqasında qeyri-adi hadisə yaşanıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb