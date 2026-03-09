9 Mart 2026
AZ

“Mançester Siti”nin sabiq futbolçusunda nadir xəstəlik aşkarlanıb

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 10:43
88
“Mançester Siti”nin sabiq futbolçusunda nadir xəstəlik aşkarlanıb

Şotlandiya futbol millisinin və “Mançester Siti”nin sabiq futbolçu Endi Morrison nadir xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 55 yaşlı keçmiş müdafiəçidə "Ramsay Hant sindrom"u aşkarlanıb.

Morrison artıq müalicə kursuna başladığını bildirib və sağalma şansını təxminən 70 faiz qiymətləndirib. Qeyd edək ki, Ramsay Hant sindromu XX əsrin birinci yarısında britaniyalı nevroloq Ramsay Hant tərəfindən təsvir edilmiş nevroloji xəstəlikdir.

Morrison 1998–2002-ci illərdə “Mançester Siti”nin formasını geyinib, daha sonra karyerasını başa vurub. O, son illərdə – 2022–2024-cü illərdə Şri-Lanka millisinin baş məşqçisi kimi çalışıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü
11:13
Futbol

Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü

Almaniya II Bundesliqasında qeyri-adi hadisə yaşanıb
Piter Krauç “Tottenhem”i Premyer Liqanın ən zəif komandası adlandırdı
10:58
Futbol

Piter Krauç “Tottenhem”i Premyer Liqanın ən zəif komandası adlandırdı

İngiltərə futbolunun əfsanəsi çıxış etdiyi klubu sərt tənqid edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”a qarşı
09:42
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”a qarşı

Matç saat 20:30-da başlayacaq
“Arsenal” qərarını verdi: Piero İnkapie birdəfəlik transfer edilir
09:27
Futbol

“Arsenal” qərarını verdi: Piero İnkapie birdəfəlik transfer edilir

London klubu maliyyə feyr-pleyi qaydalarına görə icarəyə götürdüyü müdafiəçinin transfer haqqını iyunda ödəyəcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz” ilə üz-üzə
09:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz” ilə üz-üzə

Matç saat 18:30-da başlayacaq
“Nyukasl”da qapıçı inqilabı: Nik Poup və Aaron Ramsdeylə vida
08:32
Futbol

“Nyukasl”da qapıçı inqilabı: Nik Poup və Aaron Ramsdeylə vida

“Sağsağanlar” yay transfer pəncərəsində təcrübəli qolkiper axtarışına çıxacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb