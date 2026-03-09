“Mançester Siti”nin sabiq futbolçusunda nadir xəstəlik aşkarlanıb

Şotlandiya futbol millisinin və “Mançester Siti”nin sabiq futbolçu Endi Morrison nadir xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 55 yaşlı keçmiş müdafiəçidə "Ramsay Hant sindrom"u aşkarlanıb.
Morrison artıq müalicə kursuna başladığını bildirib və sağalma şansını təxminən 70 faiz qiymətləndirib. Qeyd edək ki, Ramsay Hant sindromu XX əsrin birinci yarısında britaniyalı nevroloq Ramsay Hant tərəfindən təsvir edilmiş nevroloji xəstəlikdir.
Morrison 1998–2002-ci illərdə “Mançester Siti”nin formasını geyinib, daha sonra karyerasını başa vurub. O, son illərdə – 2022–2024-cü illərdə Şri-Lanka millisinin baş məşqçisi kimi çalışıb.