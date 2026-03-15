15 Mart 2026
AZ

“Çelsi” baş məşqçini dəyişmək niyyətinə düşüb

Futbol
Xəbərlər
15 Mart 2026 15:57
57
İngiltərənin “Çelsi” futbol klubunun rəhbərliyi komandanın baş məşqçisi Liam Rosinyorun gələcəyi ilə bağlı ciddi narahatlıq keçirir. London klubunun sükanı arxasında dəyişiklik edilməsi gündəmdədir.

İdman.Biz “indykaila News”a istinadla xəbər verir ki, “zadəganlar”ın rəhbərliyindən biri hazırda PSJ-ni çalışdıran Luis Enrikeni Rosinyorun potensial əvəzləyicisi kimi nəzərdən keçirir. Məlumata görə, postunu itirəcəyi təqdirdə ingilis mütəxəssis yenidən Fransaya qayıda bilər.

Xatırladaq ki, o, əvvəllər bu ölkədə “Strasbur” klubuna rəhbərlik edib.

Martın 14-də “Çelsi” Rosinyorun rəhbərliyi altında İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunda “Nyukasl Yunayted”ə 0:1 hesabı ilə məğlub olub. Bu uğursuzluq məşqçi dəyişikliyi şayiələrini daha da gücləndirib.

Qeyd edək ki, Luis Enrikenin PSJ ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Onun Paris klubundan ayrılıb Londona keçməsi üçün tərəflərin ciddi təzminat məsələsini həll etməsi lazım gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

