Tarixə düşən futbolçu – bir mövsümdə iki avrokubok qazandı

Tarixdə ilk dəfə bir futbolçu eyni mövsümdə iki müxtəlif avrokubokun qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, unikal nailiyyətin müəllifi Evann Qessandır.

Hücumçu “Aston Villa”nın heyətində Avropa Liqasında yeddi oyunda iştirak edib. Yanvarda isə icarə əsasında “Kristal Palas”a keçib. O, London klubunun heyətində Konfrans Liqasında 6 matça çıxıb və final görüşündə də meydana daxil olub.

Nəticədə “Aston Villa” Avropa Liqasının, “Kristal Pelas” isə Konfrans Liqasının qalibi olub. Beləliklə, Qessan hər iki turnirin qalibi adına sahib çıxıb.

