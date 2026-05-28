28 May 2026
AZ

“Qarabağ”la vidalaşdı: “Bu forma ilə böyüdüm və xatirələr qazandım”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
28 May 2026 11:58
101
“Qarabağ”la vidalaşdı: “Bu forma ilə böyüdüm və xatirələr qazandım”

“Bu gün sözləri seçmək asan deyil. Bu forma ilə keçən illər ərzində təkcə futbol oynamadım, böyüdüm, öyrəndim və unudulmaz xatirələr qazandım”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”dan Türkiyənin “Bursaspor” klubuna transfer olunan Toral Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb.

25 yaşlı müdafiəçi Ağdam təmsilçisi ilə vidalaşaraq klubda keçirdiyi illərin onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib:

“Mənə güvənən hər kəsə – rəhbərliyə, məşqçilərə, komanda yoldaşlarıma və hər zaman yanımda olan azarkeşlərə təşəkkür edirəm. “Qarabağ” mənim üçün sadəcə klub olmadı, həyatımın bir hissəsinə çevrildi”.

Milli futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında əldə olunan uğura da toxunub:

“Doğma “Qarabağ”ı çempion kimi tərk etmək istəyərdim. Olmadı… Əvəzində Çempionlar Liqasında tarix yazıldı! Çətin qərar oldu, həm mənim, həm də rəhbərlik üçün. İstəyimi nəzərə alıb keçidimə anlayışla yanaşan rəhbərliyə xüsusi təşəkkür edirəm”.

Bayramov paylaşımını “Hər son yeni başlanğıcdır. Görüşənədək, uğurlar “Qarabağ” sözləri ilə tamamlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ramon Maçado: “Zədəm məni irəliləməkdən saxladı”
12:38
Azərbaycan futbolu

Ramon Maçado: “Zədəm məni irəliləməkdən saxladı”

“Araz-Naxçıvan”ın legioneri gələcək planlarına aydınlıq gətirib
Dünya çempionu olan minifutbol millimiz Avropa Çempionatındə mübarizəyə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:19
Futbol

Dünya çempionu olan minifutbol millimiz Avropa Çempionatındə mübarizəyə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün Bratislava şəhərində minifutbol üzrə Avropa çempionatı start götürür
“Şəfa” FK-dan ayrılan baş məşqçi: “Premyer Liqada işləmək əsas hədəfimdir”
10:39
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” FK-dan ayrılan baş məşqçi: “Premyer Liqada işləmək əsas hədəfimdir”

O, köməkçi kimi çalışmaq istəmədiyini bildirib
“Neftçi”nin hücumçusu: “Bakıda olmaqdan məmnunam”
09:59
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin hücumçusu: “Bakıda olmaqdan məmnunam”

Fransız hücumçu avrokuboklarda uğurlu çıxışa inandığını bildirib
Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda “Qəbələ” bu gün “Mingəçevir”lə üz-üzə gələcək
09:31
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda “Qəbələ” bu gün “Mingəçevir”lə üz-üzə gələcək

Oyun saat 18:30-da başlayacaq
Azərbaycanın minifutbol millisi Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır
09:14
Futbol

Azərbaycanın minifutbol millisi Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da başlayacaq

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb