“Qarabağ”la vidalaşdı: “Bu forma ilə böyüdüm və xatirələr qazandım”

“Bu gün sözləri seçmək asan deyil. Bu forma ilə keçən illər ərzində təkcə futbol oynamadım, böyüdüm, öyrəndim və unudulmaz xatirələr qazandım”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”dan Türkiyənin “Bursaspor” klubuna transfer olunan Toral Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb.
25 yaşlı müdafiəçi Ağdam təmsilçisi ilə vidalaşaraq klubda keçirdiyi illərin onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib:
“Mənə güvənən hər kəsə – rəhbərliyə, məşqçilərə, komanda yoldaşlarıma və hər zaman yanımda olan azarkeşlərə təşəkkür edirəm. “Qarabağ” mənim üçün sadəcə klub olmadı, həyatımın bir hissəsinə çevrildi”.
Milli futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında əldə olunan uğura da toxunub:
“Doğma “Qarabağ”ı çempion kimi tərk etmək istəyərdim. Olmadı… Əvəzində Çempionlar Liqasında tarix yazıldı! Çətin qərar oldu, həm mənim, həm də rəhbərlik üçün. İstəyimi nəzərə alıb keçidimə anlayışla yanaşan rəhbərliyə xüsusi təşəkkür edirəm”.
Bayramov paylaşımını “Hər son yeni başlanğıcdır. Görüşənədək, uğurlar “Qarabağ” sözləri ilə tamamlayıb.