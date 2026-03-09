9 Mart 2026
Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü

9 Mart 2026 11:13
Almaniyada azarkeş VAR monitorunu söndürdü

Almaniyanın II Bundesliqasında keçirilən “Preussen Münster” – “Herta”(Berlin) oyununda maraqlı hadisə baş verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşün ilk hissəsinin sonunda Berlin klubunun xeyrinə penalti təyin olunub.

Baş hakim Feliks Bikel əvvəlcə meydan sahiblərinin cərimə meydançasında qayda pozuntusunu qeydə almayıb. Lakin VAR hakimi Katrin Rafalski epizodda qayda pozuntusu olduğunu bildirərək referini monitora baxmağa çağırıb. Bu zaman maskalı “Preussen” azarkeşinin VAR monitorunun elektrik kabelini çıxardığı məlum olub, buna baxmayaraq hakim videoassistentlərin qərarına əsasən penaltini təyin edib və Fabian Reze zərbəni dəqiq yerinə yetirib.

Qarşılaşma “Hertha”nın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

