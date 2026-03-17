Neymardan braziliyalıları şoka salan Ançelotti açıqlaması

Braziliya millisinin hücumçusu Neymar baş məşqçi Karlo Ançelottinin onu qarşıdakı yoldaşlıq oyunları üçün komandaya dəvət etməməsinə münasibət bildirib. Təcrübəli futbolçu bu qərardan məyus olsa da, ruhdan düşmədiyini nümayiş etdirib.

İdman.Biz “Footmercato” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Neymar milli komanda ilə bağlı hədəflərini açıqlayarkən iddialı danışıb. O, əsas heyətə qayıtmaq üçün var qüvvəsi ilə çalışdığını vurğulayıb.

“Bu məsələni diqqətdən kənarda qoya bilmərəm. Əlbəttə ki, milli komandaya çağırılmadığım üçün məyusam və kədərliyəm. Lakin mən diqqətimi işimə yönəltməyə davam edirəm - günbəgün, məşqdən-məşqə, oyundan-oyuna. Hədəfimizə çatacağıq. Millinin yekun heyəti hələ qarşıdadır”, - deyə Neymar bildirib.

Qeyd edək ki, Braziliya yığması növbəti yoldaşlıq görüşləri çərçivəsində martın 26-da Fransa, aprelin 1-də isə Xorvatiya seçmələri ilə qarşılaşacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb
11:12
Futbol

FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

Qarşılaşma martın 19-da Larnaka şəhərindəki “AEK Arena”da keçiriləcək
Kvinsi Promesun azadlığa buraxılması ilə bağlı yeni məhkəmə iclası keçiriləcək
11:00
Futbol

Kvinsi Promesun azadlığa buraxılması ilə bağlı yeni məhkəmə iclası keçiriləcək

Hollandiyalı futbolçunun həbsdə qalıb-qalmayacağı müəyyənləşir
Tiaqo Silva: “Artıq “Zirə”nin kubok qazanmaq vaxtıdır” - MÜSAHİBƏ
10:47
Azərbaycan futbolu

Tiaqo Silva: “Artıq “Zirə”nin kubok qazanmaq vaxtıdır” - MÜSAHİBƏ

Qapıçı onları çətin oyunlar gözlədiyini deyib
Qvardiola “Mançester Siti” üçün 93 milyonluq müdafiəçi istəyir - FOTO
10:32
Futbol

Qvardiola “Mançester Siti” üçün 93 milyonluq müdafiəçi istəyir - FOTO

“Şəhərlilər” İspaniya millisinin ulduzunu transfer etməyə hazırlaşır
UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir
09:20
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir

Bu gün baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik
“Heç nədən qorxmuruq” – “Bodo-Qlimt”in məşqçisi “Sportinq”lə cavab oyunu barədə
09:08
Dünya futbolu

“Heç nədən qorxmuruq” – “Bodo-Qlimt”in məşqçisi “Sportinq”lə cavab oyunu barədə

İlk oyunda Norveç klubu 3:0 hesabı ilə qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub