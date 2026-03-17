FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Konfrans Liqasının 1/8 final mərhələsində keçiriləcək AEK (Larnaka, Kipr) – “Kristal Palas” (İngiltərə) matçının baş hakimi olacaq.

Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək. Niderlandlı Jeroen Manşot VAR, digər həmyerlimiz Nicat İsmayıllı AVAR kimi fəaliyyət göstərəcək.

Qarşılaşma martın 19-da Larnaka şəhərindəki “AEK Arena”da keçiriləcək. İngiltərədəki ilk görüşdə 0:0 hesabı qeydə alınıb.

