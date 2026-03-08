9 Mart 2026
AZ

“Old Firm” derbisində xaos: Azarkeşlər meydançaya axışıb - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 23:58
135
“Old Firm” derbisində xaos: Azarkeşlər meydançaya axışıb - VİDEO

Şotlandiyanın Qlazqo şəhərini təmsil edən iki ən böyük və əzəli rəqib klubun - “Seltik” və “Reyncers” arasındakı rəqabət (“Old Firm” derbisi) dramatik sonluq və kütləvi iğtişaşlarla yadda qalıb. Penalti seriyasında qalib gələn “Seltik”in sevincinə azarkeşlərin meydançaya daxil olması kölgə salıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun final fitindən dərhal sonra “Seltik” tərəfdarları qələbəni qeyd etmək üçün kütləvi şəkildə yaşıl meydana axışıblar. Bu məqamda məğlubiyyəti qəbul edə bilməyən “Reyncers” azarkeşlərinin də meydana daxil olması vəziyyəti daha da gərginləşdirib. İki əzəli rəqibin tərəfdarları arasında yaranan qarşıdurma polisin müdaxiləsi ilə çətinliklə yatırılıb.

Meydanda yaşanan gərginlik nəticəsində bəzi futbolçuların və təhlükəsizlik əməkdaşlarının xəsarət aldığı bildirilir. Şotlandiya Futbol Assosiasiyasının hadisə ilə bağlı genişmiqyaslı araşdırmaya başlayacağı və hər iki kluba ağır sanksiyaların tətbiq olunacağı gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Roma” Genuyada sarsıldı - YENİLƏNİR + VİDEO
8 Mart 23:44
Futbol

Seriya A: “Roma” Genuyada sarsıldı - YENİLƏNİR + VİDEO

“Genoa” doğma meydanda paytaxt təmsilçisini məğlub edərək vacib üç xal qazanıb
Superliqa: Kadıköydə inanılmaz son; “Fənərbağça” 95-ci dəqiqədə sevindi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:22
Futbol

Superliqa: Kadıköydə inanılmaz son; “Fənərbağça” 95-ci dəqiqədə sevindi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Samsunspor”u dramatik mübarizədə məğlub edən “sarı-lacivərdlilər” liderlə xal fərqini qoruyublar
Bundesliqa: “Verder”dən Berlində darmadağın - YENİLƏNİB
8 Mart 23:10
Futbol

Bundesliqa: “Verder”dən Berlində darmadağın - YENİLƏNİB

“Union”u səfərdə məğlub edən Bremen təmsilçisi təhlükəli zonadan uzaqlaşıb
İngiltərə Kuboku: “Lids”dən tarixi uğur; 23 ildən sonra ilk dəfə 1/4 finalda - YENİLƏNİB
8 Mart 22:58
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Lids”dən tarixi uğur; 23 ildən sonra ilk dəfə 1/4 finalda - YENİLƏNİB

Daniel Farkenın yetirmələri doğma meydanda “Norviç”i darmadağın edərək kubokda yoluna davam edib
Liqa 1: “Renn”dən möhtəşəm seriya; Frank Heys köhnə komandasını darmadağın etdi - YENİLƏNİR
8 Mart 22:47
Futbol

Liqa 1: “Renn”dən möhtəşəm seriya; Frank Heys köhnə komandasını darmadağın etdi - YENİLƏNİR

Fransa Liqa 1-də “Lill” son dəqiqə qolu ilə sarsılıb, “Brest” isə yüksəlişini davam etdirir
Luka Modriçdən ailəsinə və dostlarına böyük jest: “San Siro”da 60 xüsusi qonaq
8 Mart 22:38
Futbol

Luka Modriçdən ailəsinə və dostlarına böyük jest: “San Siro”da 60 xüsusi qonaq

“Milan”ın xorvatiyalı ulduzu “İnter”lə derbi matçına yaxınlarını öz hesabına gətirib

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir