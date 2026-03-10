10 Mart 2026
“Qalatasaray” azarkeşləri Osimhenə zibilxana motivli pankart həsr ediblər - FOTO

10 Mart 2026 23:10
“Qalatasaray” azarkeşləri Osimhenə zibilxana motivli pankart həsr ediblər

Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun azarkeşləri UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində “Liverpul”a qarşı keçirilən oyunda komandanın nigeriyalı hücumçusu Viktor Osimhenə pankart həsr ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, ev sahibi komandanın azarkeşləri tribunada “Qalatasaray” forması geyinmiş Osimhenin uşaq Osimheni əlindən tutaraq zibillikdən apardığını təsvir edən bir xoreoqrafiya hazırlayıblar.

Nigeriyalı futbolçu daha əvvəl uşaqlığı haqqında danışarkən “Olusosun” adlı Laqos gecəqondu məhəlləsində böyüdüyünü bildirmişdi.

Futbolçu bildirib ki, oraya hər gün 10 min ton zibil atılır və yerli sakinlər zibillikdən çıxan əşyaları bazarda satırlar. Osimhen həmçinin ilk futbol butsularını orada tapdığını etiraf edib.

Osimhen azarkeşlərin bu xoreoqrafiyasını görəndən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

