Qapıçı Remi Deskamp “Lion”la müqaviləsini uzadıb

“Lion” rəsmi saytında fransalı qapıçı Remi Deskampla müqaviləni uzatdığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qapıçı klubla 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.
Remi Deskamp “Lill”, “Klermon” və "Pari Sen-Jermen” klublarının yetirməsidir. O, “Tur”, “Şarlerua”, “Nant” və digər klublarda oynayıb. O, 2024-cü ildən “Olimpik Lion”da çıxış edir. Deskamp “Lion”da 15 oyunda iştirak edib, 14 qol buraxıb və yeddi qol vura bilməyib.
Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 2 milyon avrodur.