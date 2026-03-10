10 Mart 2026
AZ

Kayl Uoker İngiltərə millisində karyerasını bitirdiyini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 20:57
49
Kayl Uoker İngiltərə millisində karyerasını bitirdiyini açıqlayıb

“Börnli”nin müdafiəçisi Kayl Uoker İngiltərə milli komandasında karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunçu 2011-ci ildən bəri “Üç aslan”da oynayır. Milli komandada 96 oyunda Uoker bir qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

“Bunlar xatirələrdir. İngiltərədə oynamaq arzusunda deyilsən. Uşaqlıq klubun “Şeffild Yunayted”də oynamaq arzusunda ola bilərsən və bəlkə də bunun mümkün olduğunu düşünə bilərsən. Premyer Liqada qalib gəlməyi arzulaya bilərsən. Bu mümkündür. Amma öz ölkənin millisində oynamaq - az adam bunu etdiyini deyə bilər. Milli komandada karyeramı bitirdiyimi böyük qürurla elan edirəm.

Bəziləriniz sevinəcəksiniz. Bəziləriniz bir az kədərlənə bilər. Sadəcə təşəkkür etmək istəyirəm. Kapellodan tutmuş Hocson, Li Karsli, Qaret Sautqeyt və Tomasa (Tuxelə) qədər rəhbərliyi altında işlədiyim məşqçilərə arzumu gerçəkləşdirdikləri üçün ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Bu, keçmiş və hazırkı komanda yoldaşlarıma da aiddir, təşəkkür edirəm, sizə ən xoş arzularımı bildirirəm və azarkeşlərə demək istəyirəm: oğlanları dəstəkləməyə davam edin, onların sizə ehtiyacı var, ölkələrini qürurla təmsil edə bilmələri üçün onların yanında olmalısınız.

Ümid edirəm ki, indi azarkeş ola və onların bu dünya çempionatında böyük uğurlar qazandıqlarını izləyə bilərəm. Və sonuncu, ailəmə təşəkkür edirəm. Sizdən uzaqda olduğum bütün bu illər ərzində, arzumun arxasınca getmək və ölkəmi təmsil etmək üçün ayrıldığım bütün vaxtlarda mənə səbirli olduğunuz üçün təşəkkür edirəm.

Sadəcə demək istəyirəm ki, bu səhifə artıq bağlanıb və ürəyimin dərinliyindən demək istəyirəm ki, bu, çox maraqlı bir səyahət idi, amma mən həqiqətən də bundan çox, çox zövq aldım”, - deyə Uoker sosial mediada yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qapıçı Remi Deskamp “Lion”la müqaviləsini uzadıb
21:47
Dünya futbolu

Qapıçı Remi Deskamp “Lion”la müqaviləsini uzadıb

Remi Deskamp “Lill”, “Klermon” və "Pari Sen-Jermen” klublarının yetirməsidir
PSJ-nin hücumçusu: “Çelsi” ilə oyunda qisas barədə düşünmürük”
21:32
Dünya futbolu

PSJ-nin hücumçusu: “Çelsi” ilə oyunda qisas barədə düşünmürük”

Sabah PSJ Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ilk oyununda London klubu ilə qarşılaşacaq
“Mançester Siti” və İngiltərə millisinin keçmiş oyunçusu həbs olunub
20:20
Dünya futbolu

“Mançester Siti” və İngiltərə millisinin keçmiş oyunçusu həbs olunub

Barton “Mançester Siti”, “Nyukasl” və “Reyncers” klublarında oynayıb
FIFA DÇ-206-nın büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır – The Athletic
20:07
Dünya futbolu

FIFA DÇ-206-nın büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır – The Athletic

Təşkilatın prioriteti gəlirlərin 90%-ni qlobal futbol daxilində yenidən bölüşdürməkdir
“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi: “Komandamız Çempionlar Liqasını qazanmağa qadirdir”
19:51
Dünya futbolu

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi: “Komandamız Çempionlar Liqasını qazanmağa qadirdir”

Builki turnirin finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da mayın 30-da keçiriləcək
Canni İnfantino: “Var gücümüzlə irqçiliklə mübarizə aparmalıyıq”
19:36
Dünya futbolu

Canni İnfantino: “Var gücümüzlə irqçiliklə mübarizə aparmalıyıq”

FIFA prezidenti iqrqçiliklə bağlı görüləcək tədbirləri açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb