FIFA DÇ-206-nın büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır – The Athletic

FIFA bu yay keçiriləcək dünya çempionatı üçün əməliyyat büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaltmaq qərarına gəlib.
İdman.Biz-in The Athletic-ə istinadən məlumatına görə, təşkilatın prioriteti gəlirlərin 90%-ni qlobal futbol daxilində yenidən bölüşdürməkdir.
Mənbəyə görə, büdcə kəsirləri ABŞ vergi ödəyicilərinin üzərinə düşən əhəmiyyətli yük və azarkeşlər üçün rekord səviyyəli bilet qiymətləri nəzərə alınmaqla çaşdırıcıdır.
“FIFA xərcləri nəzarətdə saxlamaq və dünya miqyasında futbolun inkişafına investisiyaları maksimum dərəcədə artırmaq üçün büdcə səmərəliliyini müntəzəm olaraq nəzərdən keçirir. Bu, təəccüblü olmamalıdır, çünki biz adətən hər turnir və tədbirimizdən əvvəl büdcə icmalları aparırıq.
Büdcə səmərəliliyinin artırılması səylərinin qarşıdan gələn FIFA prezident seçkiləri ilə əlaqəli olduğu iddiaları tamamilə əsassızdır", - “The Athletic” qəzeti FIFA sözçüsündən sitat gətirir.
2026-cı il dünya çempionatının 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılır. Turnir üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.