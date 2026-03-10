Canni İnfantino: “Var gücümüzlə irqçiliklə mübarizə aparmalıyıq”

FİFA prezidenti Canni İnfantino futbolda irqçiliyə qarşı mübarizədən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, o, bununla bağlı görüləcək tədbirləri açıqlayıb.
“İrqçiliyin yeri yoxdur. Biz bütün gücümüzlə bununla mübarizə aparmalıyıq. Artıq 2026-cı ildir və mənşəyinə görə heç kimə qarşı ayrı-seçkilik edə bilmərik. Bəzən insanlar irqçiliyin ictimai problem olduğunu deyirlər. Bəli, amma futbolda biz bu problemi həll etməliyik və cəmiyyət də buna uyğun bildiyi kimi yanaşacaq.
Futbolda irqçilik olmamalıdır və buna dözmək üçün heç bir bəhanə yoxdur. Sıfır tolerantlıq. Ağzını örtmək və qəbuledilməz bir şey demək qəbuledilməzdir. Əgər oyunçu ağzını örtərək irqçi bir şey deyirsə, o, açıq-aydın meydandan qovulmalıdır.
Əlbəttə ki, bu, intizam məsələsinə çevrildikdə, vəziyyəti təhlil etməli və dəlillərimiz olmalıdır, amma artıq eyni bəhanələri qəbul edə bilmərik”, - deyə AS İnfantinonun sözlərini sitat gətirir.