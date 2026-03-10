10 Mart 2026
AZ

Canni İnfantino: “Var gücümüzlə irqçiliklə mübarizə aparmalıyıq”

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 19:36
51
Canni İnfantino: “Var gücümüzlə irqçiliklə mübarizə aparmalıyıq”

FİFA prezidenti Canni İnfantino futbolda irqçiliyə qarşı mübarizədən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, o, bununla bağlı görüləcək tədbirləri açıqlayıb.

“İrqçiliyin yeri yoxdur. Biz bütün gücümüzlə bununla mübarizə aparmalıyıq. Artıq 2026-cı ildir və mənşəyinə görə heç kimə qarşı ayrı-seçkilik edə bilmərik. Bəzən insanlar irqçiliyin ictimai problem olduğunu deyirlər. Bəli, amma futbolda biz bu problemi həll etməliyik və cəmiyyət də buna uyğun bildiyi kimi yanaşacaq.

Futbolda irqçilik olmamalıdır və buna dözmək üçün heç bir bəhanə yoxdur. Sıfır tolerantlıq. Ağzını örtmək və qəbuledilməz bir şey demək qəbuledilməzdir. Əgər oyunçu ağzını örtərək irqçi bir şey deyirsə, o, açıq-aydın meydandan qovulmalıdır.

Əlbəttə ki, bu, intizam məsələsinə çevrildikdə, vəziyyəti təhlil etməli və dəlillərimiz olmalıdır, amma artıq eyni bəhanələri qəbul edə bilmərik”, - deyə AS İnfantinonun sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIFA DÇ-206-nın büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır – The Athletic
20:07
Dünya futbolu

FIFA DÇ-206-nın büdcəsini 100 milyon dollardan çox azaldır – The Athletic

Təşkilatın prioriteti gəlirlərin 90%-ni qlobal futbol daxilində yenidən bölüşdürməkdir
“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi: “Komandamız Çempionlar Liqasını qazanmağa qadirdir”
19:51
Dünya futbolu

“Liverpul”un yarımmüdafiəçisi: “Komandamız Çempionlar Liqasını qazanmağa qadirdir”

Builki turnirin finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da mayın 30-da keçiriləcək
Laporta: “72 il ərzində hakimlərə keçmiş “Real Madrid” direktorlarının rəhbərlik etməsi utancverici deyil?”
19:21
Dünya futbolu

Laporta: “72 il ərzində hakimlərə keçmiş “Real Madrid” direktorlarının rəhbərlik etməsi utancverici deyil?”

“Barselona”nın prezidenti “Real Madrid”in ünvanına növbəti ittihamlar səsləndirib
Xviça Kvaratsxeliya “Napoli”dən PSJ-yə keçidini belə izah edib
18:58
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya “Napoli”dən PSJ-yə keçidini belə izah edib

Bu mövsüm 25 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 34 oyunda meydana çıxıb
Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:08
Futbol

Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

"Liverpul" və "Barselona"nı yenidən çətin səfərlər gözləyir - İstanbul və Nyukaslda gərgin mübarizə proqnozlaşdırılır
Maks Eberl: “Noyerlə qərarı birlikdə verəcəyik”
17:52
Futbol

Maks Eberl: “Noyerlə qərarı birlikdə verəcəyik”

“Bavariya” rəhbərliyi əfsanəvi qapıçının 40 yaşını gözləyir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib