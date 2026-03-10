10 Mart 2026
Laporta: “72 il ərzində hakimlərə keçmiş “Real Madrid” direktorlarının rəhbərlik etməsi utancverici deyil?”

10 Mart 2026 19:21
Laporta: “72 il ərzində hakimlərə keçmiş “Real Madrid” direktorlarının rəhbərlik etməsi utancverici deyil?”

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta jurnalistin “blauqrana”nın Hakimlər Texniki Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyraya pul ödəməsini utancverici hesab edib-etmədiyi barədə sualına cavab verib.

İdman.Biz xatırladır ki, 2023-cü ildə “blauqrana” İspaniya Kral Futbol Federasiyasında (RFEF) işləyən Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyraya ödənişlərdə rüşvət almaqda ittiham olunub.

“Texniki Hakimlər Komitəsinə (THA) 72 il ərzində keçmiş “Real Madrid” üzvləri, direktorları və ya oyunçuları sədrlik etməsini utancverici hesab etmirsinizmi? Bundan utanmırsınızmı? Bunun tamamilə normal olduğunu düşünürsünüz. Nə demək istəyirsiniz? “Barselona”nın etdikləri utancvericidir, amma “Real Madrid”in etdikləri utancverici deyil?

“Barsa”nın etdikləri qanuni və tamamilə qanuni idi. Ödənişlər 2003-cü ildə klubu əldə etdiyimiz zaman mövcud olan bir şirkətə edildi. Bizə deyildi ki, bu, Neqreyranın oğluna məxsusdur, o da eyni işi “Atletiko Madrid” və digər komandalar üçün görüb. “Real Madrid”də Mehia Davila var və həyat yoldaşı da CTA ilə əlaqəlidir. Bu axmaqlıqlar və qınaqlar hökm çıxarılmazdan əvvəl də başladı”, - Laporta COPE-də bildirib.

“Barselona” 2001-2018-ci illər arasında yuxarıda qeyd olunan ödənişləri etməkdə - təxminən 8,4 milyon avro ödəməkdə ittiham olunurdu.

Kataloniya klubunun məlumatına görə, Neqreyra hakimliklə bağlı texniki hesabatlar tərtib etmək üçün xarici məsləhətçi kimi işə götürülüb. Keçmiş CTA vitse-prezidenti hakimlərə təsir göstərmək üçün rüşvət aldığını inkar edir.

