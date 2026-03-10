10 Mart 2026
PSJ-nin hücumçusu: “Çelsi” ilə oyunda qisas barədə düşünmürük”

10 Mart 2026 21:32
PSJ-nin hücumçusu Bredli Barkola bildirib ki, parislilər “Çelsi” ilə oyuna Klublararası dünya çempionatındakı məğlubiyyətlərinin qisasını almaq üçün bir fürsət kimi baxmırlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, 11 martda PSJ Çempionlar Liqasının 1/8 finalının ilk oyununda London klubu ilə qarşılaşacaq.

“Biz həmişə acıq. Daha çətin olacağını bilirdik, amma həmişə qələbəyə can atırıq, bunun üçün oynayırıq. Həmişə qalib gəlmək üçün hər şeyi edirik.

Qisas almaq barədə düşünmürük; fərqli bir zaman və fərqli bir turnir idi və indi hər şey tamamilə fərqlidir. Bu matçı qazanmaq istəyirik; bu çox vacibdir; bu, pley-offdur. Onlar əla komandadır, çox yaxşı oynayırlar. Amma bu oyuna hazırlaşmaq üçün çox çalışmışıq”, - Barkola bildirib.

