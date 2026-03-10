Modriç “Real Madrid”ə qayıdışı ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib

“Milan”ın yarımmüdafiəçisi Luka Modriç “Real Madrid”ə qayıdışı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, 40 yaşlı mütəxəssis ötən ilin iyun ayında "Los Blancos"dan ayrılıb və daha sonra İtaliya klubuna pulsuz transferlə qoşulub.
Həmçinin bildirilib ki, “Real Madrid” cari mövsümün sonundan sonra “Milan”ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqrini yeni baş məşqçi kimi nəzərdən keçirir.
“Alleqri və mən “Real Madrid”də? Şayiələr həmişə yayılır, amma mən maraqlanmıram. Mən burada, “Milan”da çox xoşbəxtəm”, - deyə “Madrid Xtra” Modriçin sosial media hesabından sitat gətirib.
Bu mövsüm xorvatiyalı bütün yarışlarda 30 oyun keçirib, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Modriçin İtaliya klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonuna qədərdir, lakin onun istəyi ilə avtomatik olaraq daha bir il uzadıla bilər.