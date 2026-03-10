11 Mart 2026
Tudor “Atletiko” ilə oyundan əvvəl komandası haqqında danışıb

10 Mart 2026 23:25
Tudor “Atletiko” ilə oyundan əvvəl komandası haqqında danışıb

“Tottenhem Hotspur”un baş məşqçisi İqor Tudor UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Atletiko Madrid”lə ilk oyunundan əvvəl komandasının məşq keyfiyyətindən danışıb.

“Hər məşqdə ustalıq səviyyəsində irəliləyiş görürəm. Əsas oyunçular tədricən işə qayıdırlar. Bəzi köhnə vərdişləri dəyişdirmək gözləniləndən daha uzun çəkir. İl boyu (müəyyən bir şəkildə) etdiyiniz bir şeyi dəyişdirmək asan deyil.

Romero çox itirib, amma çox məşq edib. O, fitnes məşqçisi ilə işləyib və ən yaxşı formada olmaq üçün çox qaçıb. İndi o, bir daha liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirə bilər”, - deyə Tudor bildirib.

