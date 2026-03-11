“Barselona” “Kamp Nou”nun tutumunu artırmaq üçün lisenziya alıb

Kataloniya klubunun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, “Barselona” klubu “Kamp Nou” üçün Barselona Şəhər Şurası tərəfindən verilmiş 1C lisenziyasını alıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu lisenziya stadionun tamaşaçı tutumunun 45.000-dən 62.000-ə çatdırılmasına imkan verir.
Bu mərhələ əsasən stadionun birinci və ikinci mərtəbələri arasında yerləşən VIP zonaların və istirahət otaqlarının inkişafına yönəlib. Buraya əlavə qonaqpərvərlik zonalarının açılması da daxildir. Bu mərhələ həmçinin stadionun cənub hissəsində yerləşən və stadionun tarixi açılış ilinin şərəfinə “Qol 1957” adlandırılan yeni fan zonasının inkişafını da əhatə edir. Bu məkan oyunlar zamanı azarkeşlərə atmosferi və dəstəyi artırmaq üçün nəzərdə tutulub.