“Yuventus” “Mançester Siti”dən Bernardo Silvanı transfer etmək istəyir

“Yuventus” mövcud azad agentləri nəzərdən keçirir və “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silvanı transfer etmək imkanlarını qiymətləndirir.
İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən bildirir.
Mənbəyə görə, oyunçu uğrunda rəqabət gərgindir və “byankoneri”nin şanslarına növbəti Çempionlar Liqasında iştirak edib-etməməsi əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək. Oyunçunun nümayəndələri ilə əlaqələr artıq bildirilib. Bernardo ilə həmçinin “İnter”, “Qalatasaray”, “İnter Mayami” və “Benfika” da maraqlanır.
Bu mövsüm 31 yaşlı futbolçu bütün yarışlarda 38 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.