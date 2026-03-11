11 Mart 2026
Laporta: “Alvaresə bir dünya pul verməyə dəyməz”

11 Mart 2026 01:22
Laporta: “Alvaresə bir dünya pul verməyə dəyməz”

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta klubun “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvaresə olan marağı ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alvaresin “Atletiko” ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.

“Xulian Alvares, deyilənə görə, “Barselona” sisteminə mükəmməl uyğunlaşacaq əla oyunçudur. Amma ona bir dünya pul xərcləməyə dəyməz. Əvvəlcə bu transferə hazır olduğunu göstərməlidir. Qiymət də məqbul olmalıdır”, - deyə Laporta bildirib.

Bu mövsüm Alvares bütün yarışlarda 40 oyunda meydana çıxıb, 14 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, Alvaresin bazar dəyəri 100 milyon avrodur.

