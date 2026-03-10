Avstraliya İran millisinin beş qadın futbolçusuna humanitar viza verib

Avstraliya İranın qadın futbol komandasından qaçan komandasına humanitar viza verib.
8 mart bazar günü İran komandası Asiya Kubokunun qrup mərhələsinin son oyununda Filippinə 2:0 hesabı ilə məğlub olaraq A qrupunda sonuncu yeri tutub.
Oyunçular daha əvvəl oyunlarından birində dövlət himnini oxumaqdan imtina etdiklərinə görə tənqid olunmuşdular. Bildirilib ki, beş İran qadın futbolçusu Avstraliya polisinin köməyi ilə komandanın ərazisindən qaçıb. Avstraliyanın daxili işlər naziri Toni Börk daha sonra idmançılara müvəqqəti humanitar vizaların verildiyini təsdiqləyib.
“Onlar Avstraliyada qala bilərlər. Burada təhlükəsizdirlər və özlərini evlərindəki kimi hiss etməlidirlər. Digər komanda üzvlərinə də eyni imkanın olduğunu deyirəm. Avstraliya İranın qadın futbol komandasını ürəyinə xoş qarşılayıb. Bu qadınlar Avstraliyada inanılmaz dərəcədə populyardırlar, amma biz başa düşürük ki, onlar qəbul etməli olduqları qərarlar səbəbindən olduqca çətin vəziyyətdədirlər. Lakin, istəsələr, yenə də Avstraliya rəsmiləri ilə əlaqə saxlamaq imkanına sahib olacaqlar”, - deyə “The Guardian” qəzeti Börkdən sitat gətirib.