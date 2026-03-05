5 Mart 2026
AZ

Azərbaycan millisinin Macarıstanla oyunu portuqaliyalı hakimə tapşırıldı

Futbol
Xəbərlər
5 Mart 2026 14:45
30
Azərbaycan millisinin Macarıstanla oyunu portuqaliyalı hakimə tapşırıldı

Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığmasının dünya çempionatının seçmə mərhələsində Macarıstana qarşı keçirəcəyi oyunun hakim təyinatları bəlli olub.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, C Liqasının üçüncü qrupunda keçiriləcək qarşılaşmanı Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Filipa Pereyra Kunya matçın baş hakimi olacaq. Ona yan xətt hakimləri Andreya Souza və Kristiana Moreyra Kosta kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Sara Alves yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, görüş martın 7-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da Felksutdakı “Panço Arena”da keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kuboku: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyununda hesab açılıb - CANLI
14:46
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyununda hesab açılıb - CANLI

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:30-da start götürəcək
“Atletiko” Arda Turanı komandanın rəhbərliyinə gətirmək istəyir
14:03
Futbol

“Atletiko” Arda Turanı komandanın rəhbərliyinə gətirmək istəyir

Madrid klubu Dieqo Simeonenin gedişinə hazırlaşır
Neymar yenidən “Sambaçılar”ın heyətində: Karlo Ançelotti qərarını verib
13:50
Futbol

Neymar yenidən “Sambaçılar”ın heyətində: Karlo Ançelotti qərarını verib

Rodriqonun ağır zədəsi ulduz futbolçunun milli komandaya qayıdış yolunu açıb
“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Həm Bakını, həm də oradakı insanları çox sevirəm” - MÜSAHİBƏ
13:35
Futbol

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu: “Həm Bakını, həm də oradakı insanları çox sevirəm” - MÜSAHİBƏ

O, bildirib ki, hakimlər hər ölkədə səhv edir
“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”
13:09
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”

O, rəqibin ilk dövrədəki görüşdən fərqli çıxış etdiyini söyləyib
“Bavariya” məşqə qartopu oyunu ilə başladı - VİDEO
12:57
Futbol

“Bavariya” məşqə qartopu oyunu ilə başladı - VİDEO

“Bavariya”lı futbolçular “Borussiya” ilə oyuna hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib