5 Mart 2026
AZ

Qismət Alıyev: “Zirə”də 200 oyun keçirmək böyük sevincdir”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
5 Mart 2026 15:21
83
Qismət Alıyev: “Zirə”də 200 oyun keçirmək böyük sevincdir”

“Zirə”nin heyətində 200 oyuna çıxmaq komandanın kapitanı Qismət Alıyev üçün böyük sevincdir.

Cinah müdafiəçisi “qartallar”ın heyətində yubiley matçına çıxması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Zirə”də 200 oyun keçirmək həqiqətən mənim üçün böyük sevincdir. Çıxdığım hər matçda ən yaxşısını etməyə çalışmışam. Bu rəqəmin nə qədər artacağını proqnozlaşdıra bilmərəm. Bu klubun formasını geyindiyim müddətdə böyük qələbələr üçün azarkeşlərimizi sevindirməyə çalışacağam”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Q.Alıyev “Sumqayıt”ı 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyunu haqqında da danışıb:

“Kubok hər iki kollektiv üçün çox önəmli idi. “Sumqayıt”la qısa müddətdə iki dəfə üz-üzə gəldik. Rəqiblər bir-birini yaxşı tanıyırdı. Onların da heyətində yaxşı, usta futbolçular var. Komanda şəklində matça böyük istəklə hazırlaşmışdıq. Sonda çox vacib qalibiyyət əldə etdik və yarımfinala vəsiqə qazandıq”.

Qeyd edək ki, “Sumqayıt”la oyun Qismət Alıyev üçün yubileylə əlamətdar olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub
Azərbaycan millisinin Macarıstanla oyunu portuqaliyalı hakimə tapşırıldı
14:45
Futbol

Azərbaycan millisinin Macarıstanla oyunu portuqaliyalı hakimə tapşırıldı

Qarşılaşmanı Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”
13:09
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi”nin futbolçusu: “Çətin olsa da, qələbə qazana bildik”

O, rəqibin ilk dövrədəki görüşdən fərqli çıxış etdiyini söyləyib
“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ - VİDEO
11:57
Futbol

“Qarabağ”ın legioneri: “Məsələ bununla da bitdi” - MÜSAHİBƏ - VİDEO

O bildirib ki, İkinci hissədə oyuna nəzarəti ələ aldıq
Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO
11:45
Azərbaycan futbolu

Vaqif Cavadov Belçikada təcrübə keçdi - FOTO

O, PRO kursları çərçivəsində “Vesterlo”nun məşq prosesini yaxından izləyib
Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ - VİDEO
11:33
Futbol

Kadi Borges: “Belə şeylərə hazır olmaq lazımdır” - MÜSAHİBƏ - VİDEO

O bildirib ki, belə hallar olur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib