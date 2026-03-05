5 Mart 2026
Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: "Bizi taleyin ümidinə buraxıb"

5 Mart 2026 15:33
Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: “Bizi taleyin ümidinə buraxıb”

İspaniyanın “Real” klubunun və Belçika millisinin qapıçısı Tibo Kurtua şəxsi həyatı ilə bağlı qalmaqallı xəbərlə gündəmə gəlib. “Versace”nin keçmiş dizayneri Elsa İsaak futbolçunun ondan olan nikahdankənar oğlu üçün kifayət qədər maliyyə yardımı göstərmədiyini iddia edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Elsa İsaakın Londondakı üç milyon funt sterlinq (6.8 milyon AZN) dəyərindəki evi ipoteka borcları səbəbindən müsadirə olunmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Cütlüyün münasibəti 2014-cü ildə, Kurtua “Çelsi”də çıxış etdiyi və dizaynerlə qonşu olduğu vaxt başlayıb.

Məsələ ilə bağlı danışan İsaak futbolçunu sərt tənqid edib:

“O, məni zirvəyə qaldırdı və sonra yıxılmağım üçün tək buraxdı. Mən bu həyat tərzinə öyrəşmişəm və geri dönə bilmərəm. O, məsuliyyəti üzərinə götürməli və bizə maliyyə baxımından kömək etməlidir”.

Qeyd edək ki, hazırda evli olan Tibo Kurtuanın həyat yoldaşından 11 aylıq bir qızı, əvvəlki münasibətlərindən isə daha iki övladı var. Nikahdankənar oğlu ilə bağlı yaranan bu maliyyə böhranının məhkəmə müstəvisinə daşınacağı gözlənilir.

