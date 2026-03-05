Hansi Flikin iki namizədi: “Barselona”ya yeni solaxay mərkəz müdafiəçisi gəlir

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının baş məşqçisi Hansi Flik yay transfer pəncərəsi üçün prioritetlərini müəyyənləşdirib. Alman mütəxəssis müdafiənin mərkəzində Pau Kubarsi ilə ideal tərəfdaşlıq edəcək solaxay müdafiəçinin transferini tələb edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Barselona” rəhbərliyi hazırda iki əsas namizəd üzərində işləyir. Siyahının başında İtaliyanın “İnter” klubunun ulduzu Alessandro Bastoni və “Tottenhem”in hollandiyalı müdafiəçisi Mikki van de Ven yer alır. Klub bu transferlə müdafiə xəttində tam dominantlıq qurmağı və Avropada yenidən zirvəyə qayıtmağı hədəfləyir.
26 yaşlı italyan müdafiəçi dünyanın ən yaxşı mütəxəssislərindən biri hesab olunur. Onun “İnter”lə 2028-ci ilə qədər müqaviləsi olsa da, Flik Bastoninin oyun oxuma qabiliyyəti və dəqiq ötürmələrinin komandanın DNT-sinə tam uyğun gəldiyini düşünür. Lakin bu transfer üçün kataloniyalılar böyük maliyyə xərcləri ilə üzləşə bilərlər.
Əgər Bastoni transferi baş tutmasa, “Barselona” “Tottenhem”in 24 yaşlı futbolçusu Mikki van de Venə yönələcək. Sürəti ilə seçilən hollandiyalı müdafiəçinin 2029-cu ilə qədər müqaviləsi var. Lakin London klubunun turnir cədvəlindəki vəziyyəti bu transferi daha əlçatan edə bilər.
Qeyd edək ki, yeni solaxay müdafiəçinin gəlişi komandanın yüksək pressinq sistemini mükəmməlləşdirmək üçün strateji addım hesab olunur.