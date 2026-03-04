Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti bəlli olub

Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin martın 5-dən 10-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təlim-məşq toplanış üçün heyəti və Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda martın 11-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Sloveniyanın Catez ob Savi şəhərinə yollanacaq.
U-17 B Liqasının üçüncü qrupunda Sloveniya, Belçika və Farer adaları ilə qarşılaşacaq.
|
N
|
Ad/Soyad
|
Club
|
1
|
İradə Əsədli
|
Şəfa
|
2
|
Süməyyə Əhməd
|
Ulduz
|
3
|
Aydan Abdullayeva
|
Sabah
|
4
|
Aysu Əsədova
|
Sabah
|
5
|
Ayan Abdiyeva
|
Liman
|
6
|
Xədicə Rəhimova
|
Neftçi
|
7
|
Zəhra İsmayılova
|
Şəfa
|
8
|
Məryəm Nuruzadə
|
Ulduz
|
9
|
Nuray Əzizova
|
Təhsil 8 İOEUGİM
|
10
|
Aylin Əliyeva
|
Ulduz
|
11
|
Xədicə Əlizadə
|
Liman
|
12
|
Nuray Qurbanova
|
Ulduz
|
13
|
Məryəm Səmədli
|
Sabah
|
14
|
Suel Polikarpova
|
Neftçi
|
15
|
Sara Səlimova
|
Neftçi
|
16
|
Fatimə Kərimli
|
Sabah
|
17
|
Dəniz Mikayıllı
|
Şəfa
|
18
|
Mehri Məmmədzadə
|
Sabah
|
19
|
Ebru Əmirova
|
Ulduz
|
20
|
Könül Hüseynova
|
Ulduz
|
21
|
Şəhanə Mirzəliyeva
|
Liman
|
22
|
Zəhra Abdullayeva
|
Ulduz
12 mart
15:00. Belçika – Azərbaycan
Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).
Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).
Krşko, “Matiye Qubça” stadionu
15 mart
15:00. Sloveniya - Azərbaycan
Baş hakim: Oksana Kruç (Moldova).
Baş hakimin köməkçiləri: Natalya Çeban (Moldova), İrina Qolyak (Ukrayna).
Dördüncü hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Brejitse şəhər stadionu
18 mart
15:00. Azərbaycan – Farer adaları
Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).
Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).
Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).
Krşko, “Matiye Qubça” stadionu