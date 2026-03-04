4 Mart 2026
Azərbaycanın 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin heyəti bəlli olub

4 Mart 2026 17:48
Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin martın 5-dən 10-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təlim-məşq toplanış üçün heyəti və Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda martın 11-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Sloveniyanın Catez ob Savi şəhərinə yollanacaq.

U-17 B Liqasının üçüncü qrupunda Sloveniya, Belçika və Farer adaları ilə qarşılaşacaq.

N

Ad/Soyad

Club

1

İradə Əsədli

Şəfa

2

Süməyyə Əhməd

Ulduz

3

Aydan Abdullayeva

Sabah

4

Aysu Əsədova

Sabah

5

Ayan Abdiyeva

Liman

6

Xədicə Rəhimova

Neftçi

7

Zəhra İsmayılova

Şəfa

8

Məryəm Nuruzadə

Ulduz

9

Nuray Əzizova

Təhsil 8 İOEUGİM

10

Aylin Əliyeva

Ulduz

11

Xədicə Əlizadə

Liman

12

Nuray Qurbanova

Ulduz

13

Məryəm Səmədli

Sabah

14

Suel Polikarpova

Neftçi

15

Sara Səlimova

Neftçi

16

Fatimə Kərimli

Sabah

17

Dəniz Mikayıllı

Şəfa

18

Mehri Məmmədzadə

Sabah

19

Ebru Əmirova

Ulduz

20

Könül Hüseynova

Ulduz

21

Şəhanə Mirzəliyeva

Liman

22

Zəhra Abdullayeva

Ulduz

12 mart

15:00. Belçika – Azərbaycan

Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).

Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).

Krşko, “Matiye Qubça” stadionu

15 mart

15:00. Sloveniya - Azərbaycan

Baş hakim: Oksana Kruç (Moldova).

Baş hakimin köməkçiləri: Natalya Çeban (Moldova), İrina Qolyak (Ukrayna).

Dördüncü hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

Brejitse şəhər stadionu

18 mart

15:00. Azərbaycan – Farer adaları

Baş hakim: Veronika Vasilçenko (Ukrayna).

Baş hakimin köməkçiləri: İrina Qolyak (Ukrayna), Kaya Şkrban (Sloveniya).

Dördüncü hakim: Tayda Xlebeç (Sloveniya).

Krşko, “Matiye Qubça” stadionu

