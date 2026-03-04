4 Mart 2026
AZ

“Qarabağ” və “Qalatasaray” eyni forvardı istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Mart 2026 15:18
91
“Qarabağ” və “Qalatasaray” eyni forvardı istəyir

“Qarabağ” heyətinə yeni hücumçu cəlb edə bilər.

İdman.Biz goal.kz-ya istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu “Han-Tenqri” klubunun hücumçusu Hüseyn Qəmbərovla maraqlanır.

“Qarabağ”la yanaşı “Qalatasaray” da Hüseyni heyətinə qatmaq niyyətindədir.

Qazaxların iddiasına görə, tərəflər arasında danışıqlar gedir. Lakin oyunçu yetkinlik yaşına çatmadığı üçün onun hələlik öz ölkəsində oynamağa davam etməsi planlaşdırılır.

Qəmbərov özəl klub olan FFK-nın yetirməsidir. O, Almatı Liqasının ən yaxşı hücumçusu seçilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Florentino Peresin yeni hədəfi: “Real”ın sükanı arxasına italiyalı mütəxəssis keçir
14:47
Futbol

Florentino Peresin yeni hədəfi: “Real”ın sükanı arxasına italiyalı mütəxəssis keçir

Madriddə Massimiliano Alleqri dövrü başlaya bilər
Qrizmandan “Barselona”ya cavab: “Bu foto çoxmu sərtdir?” - FOTO
14:02
Futbol

Qrizmandan “Barselona”ya cavab: “Bu foto çoxmu sərtdir?” - FOTO

Fransalı ulduz kataloniyalıların bir il əvvəlki paylaşımını unutmayıb
Bakıda fərqlənən Trippierin xəyanət qalmaqalı: Ailəsini 21 yaşlı qadına dəyişdi - FOTO
12:57
Futbol

Bakıda fərqlənən Trippierin xəyanət qalmaqalı: Ailəsini 21 yaşlı qadına dəyişdi - FOTO

35 yaşlı futbolçu yeni münasibətə başlayıb
“Barselona”da ikiqat zədə: Balde və Kunde sıradan çıxdı
12:19
Futbol

“Barselona”da ikiqat zədə: Balde və Kunde sıradan çıxdı

Kataloniya klubunun müdafiə xətti ciddi itkilərlə üzləşib
Mbappeni qorxudan 100 günlük sınaq: “Mançester Siti” ilə oyunda risk yoxdur
10:58
Futbol

Mbappeni qorxudan 100 günlük sınaq: “Mançester Siti” ilə oyunda risk yoxdur

Fransalı ulduzun ətrafı “Real”ın tələsik qərarı ilə razılaşmır
“Miss Polşa-2022” futbol çempionatında şərhçi oldu - FOTO
10:34
Futbol

“Miss Polşa-2022” futbol çempionatında şərhçi oldu - FOTO

Gözəllik kraliçası yeni vəzifəyə başlayıb

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib