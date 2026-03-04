Qrizmandan “Barselona”ya cavab: “Bu foto çoxmu sərtdir?” - FOTO

İspaniyanın “Atletiko” futbol komandasının hücumçusu Antuan Qrizman “Barselona”nın ona qarşı etdiyi keçmiş paylaşımın qisasını meydanda və sosial şəbəkədə alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bir il əvvəl “Barselona” “Atletiko” üzərində qələbə qazandıqdan sonra Qrizmanın rəqib futbolçuların sevinclərini kənardan üzgün halda izlədiyi fotonu paylaşmışdı.
Həmin vaxt katalonlar şəkli “Bu foto çox sərtdir” (Esta foto va muy dura) sözləri ilə şərh etmişdilər.
Lakin bu dəfə “Atletiko” qalib gəldikdən sonra fransalı ulduz rəqibinə eyni ifadələrlə cavab verib. Qrizman öz sosial şəbəkə hesabında “Barselona” futbolçularının yerdə uzandığı, özünün isə sevindiyi fotonu paylaşaraq “Bu foto çoxmu sərtdir?” sualını ünvanlayıb. Futbolçunun bu paylaşımı qısa müddətdə minlərlə bəyənmə toplayaraq gündəmə çevrilib.