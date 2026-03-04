“Şamaxı”nın “Qarabağ”a qarşı neçə itki ilə mübarizə aparacağı bilindi

Bu gün Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində “Qarabağ”la cavab oyununa çıxacaq “Şamaxı”nın neçə itki ilə mübarizə aparacağı dəqiqləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “aslanlar”ın sözçüsü Yusif Hüseynli fanat.az-a bildirib.
“Cəzalı futbolçumuz yoxdur. Arsen Ağcabəyov zədə səbəbindən bu qarşılaşmada iştirak etməyəcək”.
Tərəflər Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda üz-üzə gələcəklər. Görüşün start fiti saat 19:00-da səslənəcək.
Şamaxıda baş tutan ilk matçda Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda 2:1 hesablı qələbə qazanıb.