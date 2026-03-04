Mbappeni qorxudan 100 günlük sınaq: “Mançester Siti” ilə oyunda risk yoxdur

“Real Madrid” futbol klubunun hücumçusu Kilian Mbappenin dizindəki bağların dartılması diaqnozu qoyulsa da, vəziyyətin rəsmi açıqlanandan daha mürəkkəb olduğu üzə çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, dünya çempionatının başlamasına 100 gün qalıb və futbolçunun turnirə tam hazır vəziyyətdə qayıtması üçün bütün bu müddətə ehtiyacı olacaq.
“Kral klubu” Mbappenin “Mançester Siti” ilə cavab oyununa qədər hazır ola biləcəyini düşünsə də, oyunçunun yaxın çevrəsi bu optimizmlə bölüşmür.
Futbolçunun nümayəndələrinin sözlərinə görə, meydana vaxtından əvvəl qayıtmaq növbəti böyük risk deməkdir. Mbappe isə gələcəkdə karyerasını təhlükəyə atacaq addımlardan qaçmaq niyyətindədir.