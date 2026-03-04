4 Mart 2026
"Zirə"nin legioneri: "Bizə qarşı oynayan komandalar üçün asan olmayacaq" - MÜSAHİBƏ

4 Mart 2026
“Fiziki durumumuzla bağlı heç bir problem olmayacaq. Həftədə 2 oyun oynasaq da, baş məşqçimiz oyunlarda müəyyən rotasiyalara gedir”.

Bunu “Zirə”nin müdafiəçisi Anj Mutsinzi sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

Növbəti mərhələdə “Turan Tovuz” və ya “Kəpəz”lə qarşılaşacaqsınız. “Kəpəz”ə azarkeşlik edəcəksiniz?

- Peşəkar futbolçu kimi oyunu bitərəf mövqedən izləyəcəm. Fərqi yoxdur hansı komanda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Biz sadəcə öz rəqibimizi gözləyib, öz oyunumuza fokuslanacağıq.

- Qarşıdakı oyununuz Premyer Liqada “Kəpəz”ə qarşıdır. Sıx qrafikdə fiziki yorğunluq olacağından ehtiyat edirsiniz?

- Fiziki durumumuzla bağlı heç bir problem olmayacaq. Həftədə 2 oyun oynasaq da, baş məşqçimiz oyunlarda müəyyən rotasiyalara gedir. Buna görə də, fiziki durumumuz istənilən səviyyədə olacaq.

- Mövsümün sonunda üçüncü pillədə başa vurmaq şanslarınız nə qədərdir?

- Bizə qarşı oynayan komandalar üçün oyunlar asan olmayacaq. Çünki biz əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacağıq. Üzərimizdə daim çalışırıq, niyə də olmasın?

- Ruanda millisinin baş məşqçisi Adel Amruş dekabrda Bakıya gəldi, sizin oyununuzu da izlədi. Deyəsən, Azərbaycan səfəri onun üçün düşərli olmayıb. Çünki millidən göndərildi. Doğrudur?

- Komandanın baş məşqçisinin ötən ildən bu günə qədər bütün göstərdiyi performansların analizləri oldu, federasiya tərəfindən. Kifayət qədər yaxşı çıxış etmədiyini nəzərə alıb, baş məşqçini istefaya göndərdilər. Hazırda federasiya yeni baş məşqçi axtarır.

