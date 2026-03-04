“Sabah” PSJ-nin futbolçusunu transfer edir

4 Mart 2026
Azərbaycan futbolu
4 Mart 2026 10:45
Fransanın PSJ klubunun qapıçısı Bilal Lorendon karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.

İdman.Biz ”L'Équipe” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı qolkiper “Sabah”la danışıqlar aparır.

Məlumata görə, B. Lorendonun Paris klubu ilə mövcud müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatacaq. Rəhbərlik əslən mərakeşli olan fransalı qapıçı ilə yeni sözləşmə imzalamağı planlaşdırmır.

Bu səbəbdən gənc futbolçunun yay transfer pəncərəsində azad agent statusu ilə Masazır təmsilçisinin heyətinə qoşulacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Bilal Lorendon PSJ akademiyasının yetirməsidir və 2019-cu ildən etibarən klubun sistemində çıxış edir.

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 16-cı tur başlayır
09:34
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 16-cı tur başlayır

Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” “Şamaxı” ilə üz-üzə
09:22
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” “Şamaxı” ilə üz-üzə

Görüşün start fiti saat 19:00-da səslənəcək
Rəşad Sadıqov: “Kubok və Premyer Liqada əsas mərhələyə giririk”
3 Mart 21:54
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Kubok və Premyer Liqada əsas mərhələyə giririk”

“Zirə” Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində “Sumqayıt”ı məğlub edərək yarımfinala yüksəlib
Saşa İliç: “Ninkoviçin aldığı qırmızı vərəqə planlarımızı pozdu”
3 Mart 21:39
Azərbaycan futbolu

Saşa İliç: “Ninkoviçin aldığı qırmızı vərəqə planlarımızı pozdu”

“Sumqayıt” Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalda mübarizəni dayandırıb
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
AFFA Hakimlər Komitəsi “Karvan-Yevlax”ın məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar təşkil edib - FOTO
3 Mart 17:09
Futbol

AFFA Hakimlər Komitəsi “Karvan-Yevlax”ın məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar təşkil edib - FOTO

Vaxt itkisinin bərpası ilə bağlı son dəyişikliklər izah olunub

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib