Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçulara görə etiraz aksiyası - VİDEO

Avstraliyada keçirilən Qadınlararası Asiya Kuboku başa çatdıqdan sonra İran milli komandasının düşərgəsində dramatik hadisələr yaşanıb. Komandanın beş üzvü rəsmi şəkildə Avstraliya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçuların bu müraciətindən sonra qalan idmançıların oteldən çıxarılaraq hava limanına aparılması zamanı gərginlik pik həddə çatıb.
Futbolçuların taleyindən narahat olan etirazçılar idmançıları daşıyan avtobusun ətrafını mühasirəyə alıblar. Onlar qızların İrana geri aparılmasına mane olmaq üçün nəqliyyat vasitəsinin təkərlərinin altına uzanıblar. Bütün cəhdlərə baxmayaraq, avtobus gücləndirilmiş mühafizə altında otel ərazisini tərk edə bilib.
Qold-Kost hava limanında əlavə polis naryadları xidmətə cəlb olunub. Polisin verdiyi məlumata görə, bu addım komandanın digər üzvlərindən də sığınacaq istəmək istəyənlər olarsa, onlara dərhal kömək göstərmək məqsədi daşıyır.
Xatırladaq ki, İran qadın milli komandası turnir çərçivəsində Cənubi Koreyaya qarşı keçirilən oyundan əvvəl dövlət himnini oxumaqdan imtina etmişdi. Matçdan sonra komandanın kapitanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən ölkədəki vəziyyətə eyham vuraraq “özünüz hər şeyi başa düşürsünüz” ifadəsini işlətmişdi.
“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək
Daha əvvəl PFL “Turan Tovuz”a ev oyunlarını müvəqqəti olaraq “Azersun Arena”da keçirməyə icazə vermişdi
Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
"Liverpul" və "Barselona"nı yenidən çətin səfərlər gözləyir - İstanbul və Nyukaslda gərgin mübarizə proqnozlaşdırılır
Maks Eberl: “Noyerlə qərarı birlikdə verəcəyik”
“Bavariya” rəhbərliyi əfsanəvi qapıçının 40 yaşını gözləyir
“Sumqayıt”ın baş məşqçisi: “Qalatasaray” “Liverpul”u mübarizədən kənarlaşdıracaq və mərhələni keçəcək”
“Qalatasaray”-“Liverpul” matçı Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq
Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub
Baş məşqçinin mətbuat konfransı yaxın günlərdə təşkil olunacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb