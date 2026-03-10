10 Mart 2026
AZ

Maks Eberl: “Noyerlə qərarı birlikdə verəcəyik”

Futbol
Xəbərlər
10 Mart 2026 17:52
100
Maks Eberl: “Noyerlə qərarı birlikdə verəcəyik”

Almaniyanın “Bavariya” futbol klubunun idman direktoru Maks Eberl komandanın kapitanı Manuel Noyerin müqaviləsinin uzadılması ehtimalı barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Eberl Noyerin zədəsinin klubun planlarına təsir etmədiyini vurğulayıb.

Klub rəsmisi danışıqlar üçün konkret vaxt təyin etdiklərini də söyləyib:

“Hər zaman demişik ki, martın sonunda onun 40 yaşı tamam olana qədər gözləmək istəyirik. Həmin vaxt oturub hər şeyi sakitcə müzakirə edəcəyik. O, özünü necə hiss etdiyini bizə deməlidir. Biz isə öz növbəmizdə necə davam edəcəyimizə qərar verməliyik”.

Eberl Noyerin bu mövsümkü performansını yüksək qiymətləndirib:

“İndiyə qədər inanılmaz bir mövsüm keçirib, o, top-qapıçıdır. Son aldığı zədə bizim üçün heç nəyi dəyişmir. Sonda qərarı Manuellə birlikdə qəbul edəcəyik”.

Qeyd edək ki, 2011-ci ildən “Bavariya”nın şərəfini qoruyan Manuel Noyerin hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Almaniyalı qapıçının martın 27-də 40 yaşı tamam olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək
18:36
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

Daha əvvəl PFL “Turan Tovuz”a ev oyunlarını müvəqqəti olaraq “Azersun Arena”da keçirməyə icazə vermişdi
Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:08
Futbol

Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

"Liverpul" və "Barselona"nı yenidən çətin səfərlər gözləyir - İstanbul və Nyukaslda gərgin mübarizə proqnozlaşdırılır
“Sumqayıt”ın baş məşqçisi: “Qalatasaray” “Liverpul”u mübarizədən kənarlaşdıracaq və mərhələni keçəcək”
17:36
Dünya futbolu

“Sumqayıt”ın baş məşqçisi: “Qalatasaray” “Liverpul”u mübarizədən kənarlaşdıracaq və mərhələni keçəcək”

“Qalatasaray”-“Liverpul” matçı Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq
Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub
17:27
Futbol

Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub

Baş məşqçinin mətbuat konfransı yaxın günlərdə təşkil olunacaq
Qazaxıstanda futbol oyununda dava düşdü: Həbs olunan var - VİDEO
17:22
Futbol

Qazaxıstanda futbol oyununda dava düşdü: Həbs olunan var - VİDEO

“Ordabası” - “Aktobe” oyununda bir neçə futbolçu ağır xəsarət alıb
Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçulara görə etiraz aksiyası - VİDEO
17:02
Futbol

Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçulara görə etiraz aksiyası - VİDEO

Qold-Kostda etirazçılar avtobusun qarşısını kəsib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib