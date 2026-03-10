Çempionlar Liqası həlledici mərhələyə keçir: 1/8 finalın ilk oyunlarından nə gözləmək olar? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Çərşənbə axşamı UEFA Çempionlar Liqası səhvlərə demək olar ki, yer qalmayan mərhələyə keçir.
İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 finalın ilk oyunları nadir hallarda bütün qarşıdurmanın taleyini həll edir, lakin demək olar ki, həmişə onun tonunu müəyyənləşdirir. Bu gün səkkiz oyundan dördü keçiriləcək və maraqlı mübarizə gözlənilir.
"Qalatasaray" – "Liverpul"
Bu cütlük tabloya baxanda ingilislər üçün rahat görünə bilər. Lakin "Qalatasaray" artıq ümumi mərhələdə İstanbulda "Liverpul"u məğlub edib. Viktor Osimhen isə pley-off ərəfəsində turnirdə yeddi qolla diqqət çəkib. Bu qollar arasında "Yuventus"a qarşı əlavə vaxtda vurulan həlledici top da var.
Həmin məğlubiyyətdən sonra Arne Slotun komandası ümumi mərhələnin qalan altı oyunundan beşində qələbə qazanaraq cavab verib.
İlk matça "Liverpul" ciddi itkilərlə çıxacaq. Alisson, Konnor Bredli, Federiko Kyeza, Vataru Endo və Aleksander İsak oynaya bilməyəcək. Meydan sahiblərində isə ciddi itkilərin olmadığı bildirilir.
Buna baxmayaraq, favorit statusu "Liverpul"da qalır. Lakin İstanbulda keçiriləcək ilk oyunun çox çətin keçəcəyi gözlənilir. "Qalatasaray" doğma meydanda ənənəvi olaraq güclü çıxış edir və tribunaların təzyiqindən böyük avrokubok oyunlarında ustalıqla istifadə edir.
"Atalanta" – "Bavariya"
Berqamoda "Atalanta" ilə "Bavariya" üz-üzə gələcək. Komandalar bu mərhələyə fərqli yollarla, lakin inamlı şəkildə gəliblər.
"Atalanta" ilk oyunda məğlub olsa da, cavab matçında dönüş edərək "Borussiya"nı mübarizədən kənarlaşdırıb. "Bavariya" isə ümumi mərhələnin ən yaxşı komandalarından biri olub – yeddi qələbə və 22 qol.
Meydan sahiblərinin heyətində problemlər var. Şarl De Ketelare oynamayacaq, Corco Skalvini diskvalifikasiyalıdır, Ederson və Cakomo Raspadorinin iştirakı sual altındadır.
"Bavariya"da isə Manuel Noyer, Alfonso Devis və Hiroki İto komandaya kömək edə bilməyəcək. Harri Keynin oynayıb-oynamayacağı isə hələ dəqiq deyil.
Favorit kimi münhenlilər göstərilsə də, matçın birtərəfli keçəcəyi gözlənilmir. "Atalanta" adətən aqressiv və yüksək tempdə oynayır ki, bu da hətta top-klublar üçün ciddi problemlər yaradır.
"Atletiko" – "Tottenhem"
"Atletiko" oyuna yaxşı formada çıxır. Madrid təmsilçisi əvvəlki mərhələdə "Brügge" üzərində inamlı qələbə qazanıb, həmçinin İspaniya Kubokunun finalına yüksəlib. Ümumilikdə komanda son həftələrin ən stabil kollektivlərindən biri kimi görünür. Cari Çempionlar Liqası mövsümündə madridlilər artıq 24 qol vurublar.
"Tottenhem" üçün isə vəziyyət daha mürəkkəbdir. London klubu üçün bu, İqor Tudortun rəhbərliyi altında ilk avrokubok oyunu olacaq və komanda Premyer Liqada uğursuz seriyadan sonra bu görüşə çıxır.
Qonaqlarda Lukas Berqvall, Məhəmməd Kudus, Vilson Odober və Destini Udoji oynamayacaq, bir neçə futbolçunun isə vəziyyəti qeyri-müəyyəndir. "Atletiko"da yalnız Rodriqo Mendosa zədəlidir, Pablo Barriosun iştirakı isə sual altındadır.
Komandaların hazırkı forması və ev meydanı amili nəzərə alınsa, ilk oyunda favorit kimi madridlilər görünür.
"Nyukasl" – "Barselona"
"Nyukasl" və "Barselona" bu mövsüm artıq qarşılaşıblar. "Sent-Ceyms Park" stadionunda keçirilən həmin görüşdə kataloniyalılar 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
O vaxtdan bəri "Nyukasl" "Qarabağ" üzərində iki oyunun cəmində 9:3 hesablı qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə yüksəlib və yenidən Avropa səhnəsinə yaxşı formada qayıdır.
"Barselona" isə qələbələr seriyası ilə oyuna yaxınlaşır və İspaniya çempionluğu uğrunda mübarizəni davam etdirir.
Bununla belə, kataloniyalıların ciddi itkiləri var. Alejandro Balde, Andreas Kristensen, Frenki de Yonq, Qavi və Jül Kunde oynaya bilməyəcək.
"Nyukasl"da isə Bruno Gimaraeş, Lyuis Mayli və Fabian Şer yoxdur.
Məhz buna görə də bu cütlük ən gözlənilməz qarşıdurmalardan biri hesab olunur. "Nyukasl" yüksək intensivlik və tribunaların təzyiqi ilə rəqibi sıxışdırmağa çalışacaq, "Barselona" isə ənənəvi olaraq topa nəzarət edib oyunun tempini diktə etməyə çalışacaq.