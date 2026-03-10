10 Mart 2026
AZ

“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 18:36
58
“Turan Tovuz” ev oyunlarını Sumqayıt şəhər stadionunda keçirəcək

“Turan Tovuz” klubu ev oyunlarını Sumqayıtda keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, daha əvvəl Tovuz şəhər stadionunun ot örtüyündə yaranmış problemlə əlaqədar Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən “Turan Tovuz”un ev oyunlarını müvəqqəti olaraq “Azersun Arena”da keçirməsinə icazə verilib.

"Klubun Tovuz şəhər stadionuna qayıtması öncədən test oyununun keçirilməsi şərti ilə Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun oyununa planlaşdırılıb. Son aparılan təhlillər, mütəxəssis rəyləri və klubun rəsmi müraciətinə əsasən, stadionun oyuna hazır vəziyyətə gətirilməsinin ən tez aprel ayının ortalarında mümkün ola biləcəyi müəyyənləşib. “Turan Tovuz” klubunun müvəqqəti olaraq çıxış etdiyi “Azərsun Arena”nın da təmirə bağlanması səbəbindən (“Turan Tovuz”un bu stadiondan yalnız fevralda istifadə edəcəyi əvvəlcədən rəsmi şəkildə bildirilmişdi) sözügedən turun oyununun, həmçinin Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək ev qarşılaşmasının Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkili ilə bağlı Peşəkar Futbol Liqasına müraciət daxil olub.

Tovuz şəhər stadionundakı mövcud durum, klubun müraciəti, eləcə də “Sumqayıt” klubunun razılıq məktubu nəzərə alınaraq Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən “Turan Tovuz” klubunun Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun qarşılaşmasını və Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsindəki ev oyununu Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirməsinə qərar verilib. Sözügedən qarşılaşmalardan sonra Tovuz şəhər stadionunun ümumi vəziyyəti yenidən qiymətləndiriləcək və 26-cı turdan etibarən komandanın ev oyunlarının Tovuz şəhər stadionunda keçirilib-keçirilməməsi ilə bağlı əlavə qərar qəbul olunacaq”, - məlumatda deyilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” - “Qəbələ” matçında fasilə elan olunub
20:02
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” - “Qəbələ” matçında fasilə elan olunub - YENİLƏNİR

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilir
AFFA Birinci Liqa klubunu böyük məbləğdə cərimələdi
16:39
Azərbaycan futbolu

AFFA Birinci Liqa klubunu böyük məbləğdə cərimələdi

Qusar təmsilçisi dörd nəfər sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat ödəyəcək
“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi
16:15
Futbol

“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi

“Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ın qapısından 6 cavabsız top keçirib
“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
16:08
Futbol

“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Sözçü Zaur Xudiyev məşqçi qərarının yanlış təqdim edildiyini bildirib
Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”
14:56
Futbol

Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”

O, qeyd edib ki, fikri yanlış anlaşılıb və o, ayrılacağını demək istəməyib

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”
13:54
Futbol

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”

“Neftçi”nin baş məşqçisi bildirib ki, o da bu stadiondan şikayət etmişdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib