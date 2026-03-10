10 Mart 2026
AZ

AFFA Birinci Liqa klubunu böyük məbləğdə cərimələdi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 16:39
70
AFFA Birinci Liqa klubunu böyük məbləğdə cərimələdi

Azərbaycan Birinci Liqasında çıxış edən “Şahdağ Qusar” klubu 6510 manat cərimələnib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

Buna 17-ci turda “Şəfa” ilə oyunda yaşananlar səbəb olub.

Qusar təmsilçisi dörd nəfər sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat ödəyəcək. Komandanın həkimi Müşfiq Hümmətli hakimi təhqir və təhdid etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün növbəti dörd matça buraxılmayacaq. Klub bu səbəbdən 3000 manat ziyana düşüb.

Hakimi təhqir edən məşqçi Babək Allahverdiyev birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün eyni cəza ilə üzləşib və “Şahdağ Qusar” növbəti dəfə 3000 manat cərimələnib. Bundan əlavə, klubun icraçı direktoru Mirzə Bayrampul buraxılış akkreditasiyası olmadan Zona 1-ə daxil olub. Bu, I Liqa təmsilçisinə 300 manata başa gələcək.

“Şəfa” isə beş oyunçusu sarı vərəqə gördüyü üçün 210 manat ödəməli olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi
16:15
Futbol

“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi

“Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ın qapısından 6 cavabsız top keçirib
“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
16:08
Futbol

“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Sözçü Zaur Xudiyev məşqçi qərarının yanlış təqdim edildiyini bildirib
Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”
14:56
Futbol

Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”

O, qeyd edib ki, fikri yanlış anlaşılıb və o, ayrılacağını demək istəməyib

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”
13:54
Futbol

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”

“Neftçi”nin baş məşqçisi bildirib ki, o da bu stadiondan şikayət etmişdi
Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ + VİDEO
13:13
Futbol

Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ + VİDEO

Gülnaz Hacıyeva bildirib ki, futbolçu kimi yarışlara da gedirdi
“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya
12:44
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya

O, səkkiz qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib