10 Mart 2026
AZ

“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
10 Mart 2026 12:44
92
“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya

"Turan Tovuz"un qapıçısı Sergey Samok Azərbaycan Premyer Liqasında özünəməxsus bir uğura imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası (PFL) məlumat yayıb.

Rusiyalı qolkiper çempionatda meydana çıxdığı son səkkiz qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarıb.

Samokun bu uğurlu seriyası cari mövsüm və ötən çempionatın son turlarını əhatə edir. "Neftçi" ilə keçirilən son tur matçında (1:0) da rəqib hücumçularına imkan verməyən təcrübəli qapıçı, bu mövsüm çıxdığı altı görüşün hamısını qol buraxmadan başa vurub.

Ümumilikdə 778 dəqiqədir ki, qapısında top görməyən Samok, sonuncu dəfə ötən mövsüm - 2025-ci ilin mayında keçirilən "Neftçi" ilə oyunda (1:2) topu qapısında görmüşdü.

Həmin matçın 32-ci dəqiqəsində Dembo Darbonun vurduğu qoldan sonra qapıçı öz qapısına "kilid" vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm!”
13:54
Futbol

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm!”

“Neftçi”nin baş məşqçisi bildirib ki, o da bu stadiondan şikayət etmişdi
Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ
13:13
Futbol

Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ

Gülnaz Hacıyeva bildirib ki, futbolçu kimi yarışlara da gedirdi
Forma qalmaqalı böyüyür: “Xankəndi” “Şəmkir”i günahlandırdı
12:29
Azərbaycan futbolu

Forma qalmaqalı böyüyür: “Xankəndi” “Şəmkir”i günahlandırdı - VİDEO

Klub II Liqada “Şəmkir”lə oyun öncəsi yaranan problemə münasibət bildirib
Referi Sevda Nuriyeva: “Bütün qadınlar alış-verişi sevirlər” - MÜSAHİBƏ + VİDEO
12:14
Futbol

Referi Sevda Nuriyeva: “Bütün qadınlar alış-verişi sevirlər” - MÜSAHİBƏ + VİDEO

FIFA kateqoriyalı hakim qərəzli münasibətlə rastlaşmadığını qeyd edib
“Turan Tovuz”un qapıçısı: “Kurban Berdıyev qısa danışır, amma düzgün motivasiya verir” - MÜSAHİBƏ
10:55
Futbol

“Turan Tovuz”un qapıçısı: “Kurban Berdıyev qısa danışır, amma düzgün motivasiya verir” - MÜSAHİBƏ

Sergey Samok bildirib ki, onun dediklərini meydanda reallaşdırmağa çalışırıq
“Neftçi” üzərində qələbə “Turan Tovuz” üçün əlamətdar oldu
10:43
Futbol

“Neftçi” üzərində qələbə “Turan Tovuz” üçün əlamətdar oldu

Tovuz klubu səfərdə “Neftçi”yə qalib gəlib - 1:0.

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb