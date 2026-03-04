4 Mart 2026
AZ

Sevinc Cəfərzadə və Nigar Mirzəliyeva millidə 50-ci oyunlarını keçirdilər

Qadın futbolu
Xəbərlər
4 Mart 2026 00:16
123
Sevinc Cəfərzadə və Nigar Mirzəliyeva millidə 50-ci oyunlarını keçirdilər

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası dünya çempionatı – 2027-nin seçmə mərhələsində Şimali Makedoniya ilə qarşılaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 2:0 hesabı ilə millimizin xeyrinə bitib.

Millimizin heyətində 50 oyun keçirmiş Nigar Mirzəliyeva və Sevinc Cəfərzadəyə Şimali Makedoniya ilə qarşılaşmadan əvvəl AFFA adından xatirə olaraq millinin rəsmi forması verilib.

Yubilyarlara hədiyyəni AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev və gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov təqdim ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Baş məşqçi: “Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik”
3 Mart 18:26
Qadın futbolu

Baş məşqçi: “Macarıstandan minimum heç-heçə ilə qayıtmağı hədəfləyirik”

Qadın futbolçulardan ibarət millimiz dünya çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyanı udub
Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya komandasına qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Mart 16:58
Futbol

Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya komandasına qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Dalğa Arena”da baş tutub
Sevinc Cəfərzadə: “Çətin rəqibdir, amma hazırıq”
3 Mart 13:21
Futbol

Sevinc Cəfərzadə: “Çətin rəqibdir, amma hazırıq”

Azərbaycan - Şimali Makedoniya matçı “Dalğa Arena”da saat 15:00-da start götürəcək
Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO
2 Mart 17:06
Futbol

Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya matçı öncəsi son məşqini keçirib - VİDEO

Yığma sabahkı qarşılaşmaya tam heyətlə çıxa bilməyəcək
Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”
2 Mart 16:51
Futbol

Siyasət Əsgərov: “Bu komanda ilə ilk dəfə üz-üzə gələcəyik”

Matç sabah “Dalğa Arena”da baş tutacaq və saat 15:00-da start götürəcək
Azərbaycan millisi Gürcüstanda ikinci yoxlama matçına çıxıb
9 Fevral 15:58
Futbol

Azərbaycan millisi Gürcüstanda ikinci yoxlama matçına çıxıb

Komandalar arasında baş tutan ilk görüş rəqibin 6:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub
1 Mart 02:07
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider PSJ “Havr”dan üstün olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ 57 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir