11 Mart 2026
AZ

Valdas Dambrauskas: “Qəbələ” təhlükəli rəqibdir”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
10 Mart 2026 23:40
36
Valdas Dambrauskas: “Qəbələ” təhlükəli rəqibdir”

“Komandamı təbrik edirəm. Meydanda çox yaxşı və düzgün reaksiyalar göstərdilər”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Azərbaycan Premyer Liqasının 23-cü turunun “Qəbələ” ilə oyunsonrası mətbuat konfransında deyib.

“Sabah” – “Qəbələ” oyunu meydan sahiblərinin 7:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

“Rəqib haqqında da xoş sözlər demək istəyirəm. “Qəbələ” təhlükəli rəqibdir. Ola bilər ki, kubokdakı 120 dəqiqəlik oyunun yorğunluğu onlara təsir etmişdi. İlk hissədə çox yaxşı çıxış etdik. Qollar vurduq və fasilədən sonra da bu tempi qorumağa çalışdıq. Oyun ərzində üstün tərəf biz idik. Bu qarşılaşmanı artıq geridə qoyuruq. Üç gün sonra “İmişli” ilə oyunumuz var”, - baş məşqçi bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kaxaber Tsxadadze: “Danışacaq çox şey yoxdur”
10 Mart 22:32
Azərbaycan çempionatı

Kaxaber Tsxadadze: “Danışacaq çox şey yoxdur”

Komandamızın baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze “Sabah”la oyun barədə danışıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi
10 Mart 16:15
Futbol

“Qarabağ”dan mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi

“Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ın qapısından 6 cavabsız top keçirib
“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
10 Mart 16:08
Futbol

“Sumqayıt” futbol klubundan legioner məsələsi ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Sözçü Zaur Xudiyev məşqçi qərarının yanlış təqdim edildiyini bildirib
Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”
10 Mart 14:56
Futbol

Mateuş Koxalski: “Qarabağ”dan gedəcəyimi deməmişəm”

O, qeyd edib ki, fikri yanlış anlaşılıb və o, ayrılacağını demək istəməyib

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”
10 Mart 13:54
Futbol

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm”

“Neftçi”nin baş məşqçisi bildirib ki, o da bu stadiondan şikayət etmişdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb