8 Mart 2026
Andrey Demçenko: “Futbolçularımız “Qarabağ”a hər şey etməyə imkan verdilər”

8 Mart 2026 22:25
Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində keçirilən “Qarabağ”la oyundan sonra “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Andrey Demçenko mətbuat konfransında çıxış edib. Ağdam təmsilçisinin layiqli qələbə qazandığını bildirən mütəxəssis, öz komandasının oyunundan ciddi narazılığını ifadə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Demçenko rəqibi topsuz qoymaq və pressinq etmək planlarının baş tutmadığını etiraf edib. O bildirib ki, bəzi futbolçuların fərdi səhvləri və kollektiv mübarizədən qaçmaları nəticəyə birbaşa təsir göstərib. Baş məşqçi qapıçının buraxdığı səhvlərin rəqibə özgüvən verdiyini, komandada isə sanki iki fərqli qrupun olduğunu - bir hissənin oynamaq istədiyi halda, digərinin passiv qaldığını vurğulayıb. Bu cür çıxışa görə azarkeşlərdən üzr istəyən mütəxəssis, məğlubiyyətdə məşqçilər korpusunun da məsuliyyət daşıdığını qeyd edib.

Jurnalistlərin futbolçularla bağlı hansısa ölçü götürülüb-götürülməyəcəyi barədə sualına Demçenko sərt cavab verib. O, komandanın bir yerə toplanaraq səhvləri müzakirə edəcəyini və klub prezidentinin göstərişi ilə futbolçuların pul cəriməsinə məruz qalacağını bildirib. Avrokubok hədəfindən danışan baş məşqçi, belə ağır məğlubiyyətdən sonra bərpa olmağın çətinliyini qeyd etsə də, “Karvan-Yevlax” və “Şamaxı” ilə qarşıdakı oyunlara ciddi hazırlaşacaqlarını deyib.

