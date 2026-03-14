“Arsenal” son dəqiqələrdə vurduğu qollarla “Everton”a qalib gəlib - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunun “Arsenal” və “Everton” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “topçular” 2:0 hesabı ilə qalib gəliblər. Oyun Londondakı “Emirates” stadionunda baş tutub.
Viktor Gyökereş 89-cu, Maks Doumen isə 90+7-ci dəqiqədə qol vurublar.
Bu oyundan sonra “Arsenal” 70 xalla İngiltərənin yüksək liqasının turnir cədvəlində birinci, “Everton” isə 43 xalla səkkizinci yerdədir.
Turun digər oyunları belə başa çatıb:
“Çelsi” – Nyukasl” – 0:1
“Sanderlend” – “Brayton” - 0:1
“Börnli” – “Bornmut” – 0:0