30 Aprel 2026
AZ

Mikel Arteta hakimlikdən narazıdır: “Çox məyus və hiddətliyəm” - FOTO

Futbol
Xəbərlər
30 Aprel 2026 02:54
212
Mikel Arteta hakimlikdən narazıdır: “Çox məyus və hiddətliyəm” - FOTO

İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının baş məşqçisi Mikel Arteta təyin olunmayan penalti epizoduna görə qarşılaşmanın hakimlərinə qarşı sərt ifadələr işlədib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis David Qantskonun iştirakı ilə baş verən mübahisəli məqamın yanlış qiymətləndirildiyini düşünür. O, oyundan sonra bu barədə fikirlərini bölüşərkən qərarın qaydalara zidd olduğunu vurğulayıb.

“Paltardəyişmə otağına qayıtdım, uşaqlarla danışdım və biz birlikdə həmin epizodu yenidən izlədik. Mən son dərəcə məyus və hiddətliyəm1 Bu, qaydalara zidd idi. Hakimin qərarını başa düşmürəm. Çox üzgünəm”, - deyə Arteta söyləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alvares Çempionlar Liqasında Messinin rekordunu qırıb - VİDEO
03:22
Futbol

Alvares Çempionlar Liqasında Messinin rekordunu qırıb - VİDEO

“Atletiko”nun hücumçusu Cənubi Amerikalı futbolçular arasında ən yaxşı göstəriciyə imza atıb
Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO
02:35
Futbol

Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO

Uayt “Atletiko”nun emblemini tapdaladığı üçün

Niderland çempionatında böyük qalmaqal
02:13
Futbol

Niderland çempionatında böyük qalmaqal

133-dən çox oyunun nəticəsi ləğv edilə bilər
“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi
01:59
Futbol

“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi

UEFA yarımfinalın ilk oyununun qəhrəmanını seçib
“Qarabağ” portuqaliyalı müdafiəçi üçün 1,5 milyon avro xərcləyəcək
01:43
Futbol

“Qarabağ” portuqaliyalı müdafiəçi üçün 1,5 milyon avro xərcləyəcək

Ağdam klubu yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirmək niyyətindədir
Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO
01:19
Futbol

Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO

“Arsenal”ın hücumçusu ilk yarımfinal oyununda tarixi nailiyyətə imza atıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi