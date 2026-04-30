“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi

30 Aprel 2026 01:59
“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi

İspaniyanın “Atletiko” və İngiltərənin “Arsenal” futbol komandaları arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının ilk yarımfinal oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

İdman.Biz UEFA-nın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, Madrid klubunun hücumçusu Antuan Qrizman matçın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

Qarşılaşma 1:1 hesablı bərabərliklə başa çatıb və komandalar onbirmetrlik cərimə zərbələri ilə qol mübadiləsi aparıblar.

Oyunda hesabı 44-cü dəqiqədə London klubunun hücumçusu Viktor Gyökereş açıb, ikinci hissədə isə Xulian Alvares 56-cı dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirərək tarazlığı bərpa edib.

UEFA-dan bildirilib ki, Qrizman təsirli oyun nümayiş etdirib, kombinasiyalı oyunda fəal iştirak edib, tərəfdaşları ilə yaxşı qarşılıqlı əlaqə qurub, təhlükəli vəziyyətlər yaradıb və komandasına müdafiədə kömək edib.

Qeyd edək ki, “Atletiko” və “Arsenal” arasındakı cavab qarşılaşması mayın 5-də Londonda baş tutacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO
02:35
Futbol

Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO

Uayt “Atletiko”nun emblemini tapdaladığı üçün

Niderland çempionatında böyük qalmaqal
02:13
Futbol

Niderland çempionatında böyük qalmaqal

133-dən çox oyunun nəticəsi ləğv edilə bilər
“Qarabağ” portuqaliyalı müdafiəçi üçün 1,5 milyon avro xərcləyəcək
01:43
Futbol

“Qarabağ” portuqaliyalı müdafiəçi üçün 1,5 milyon avro xərcləyəcək

Ağdam klubu yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirmək niyyətindədir
Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO
01:19
Futbol

Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO

“Arsenal”ın hücumçusu ilk yarımfinal oyununda tarixi nailiyyətə imza atıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb
00:49
Futbol

“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb

“Topçular” otun hündürlüyündən şübhələnib, lakin faktlar başqa söz deyir

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi